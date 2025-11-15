Ziemeļkoreja vairāk nekā uz pusi samazinājusi artilērijas lādiņu piegādes Krievijai, jo izsīkstusi tās munīcijas rezerve, taču Phenjana vienlaikus aktīvi iesaistās Krievijas militāro dronu ražošanā, vēsta Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde.
Izlūkdienesta pārstāvis Vadims Skibickis aģentūrai Reuters norādīja, ka septembrī munīcijas piegādes no Ziemeļkorejas vispār nenotika, bet oktobrī reģistrētas tikai nelielas partijas. “Aptuveni puse no šiem lādiņiem bija tik veci, ka tos nācās atjaunot Krievijas rūpnīcās,” viņš teica.
Tajā pašā laikā Ziemeļkoreja sākusi ražot FPV un vidēja darbības rādiusa uzbrukuma dronus, mācoties no Krievijas kara pieredzes. “Viņi paplašina ražošanu savā teritorijā,” piebilda Skibickis.
Sadarbība starp abām valstīm kļūst ciešāka arī darbaspēka jomā – līdz gada beigām Krievija plāno piesaistīt apmēram 12 000 ziemeļkorejiešu darbam Tatarstānas īpašajā ekonomiskajā zonā “Alabuga”, kur tiek montēti Irānas tipa uzbrukuma lidroboti Shahed.
Kā ziņo Interfax-UA, korejiešu strādniekiem solīta samaksa apmēram 2,5 dolāri stundā par 12 stundu maiņām. Ukrainas izlūkdienests šo sadarbību raksturo kā “divu diktatūru stratēģisku aliansi, kas palīdz turpināt agresijas karu pret Ukrainu”.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu