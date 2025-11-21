Overcast 2 °C
21.11
Andis, Zeltīte
#baltkrievija #lietuva

Kravas auto iesprostoti Baltkrievijā — Nausēda prasa skaidrojumu Minskai

LETA/BNS / Latvijas Mediji
2025. gada 21. novembris, 14:36
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Lietuvas varasiestādes cenšas noskaidrot, kādēļ kravas automašīnas ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm joprojām nevar izbraukt no Baltkrievijas, lai gan Viļņa ir atvērusi divus robežkontroles punktus, piektdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

"Vispirms mums ir jāzina, kas notiek. Kopš 2021. gada šī valsts mums ir devusi daudz lielisku piemēru saviem nodomiem un darbības principiem, tādēļ nekam mūs nevajadzētu pārāk pārsteigt," par Baltkrievijas rīcību žurnālistiem teica Lietuvas prezidents.

Viņš piebilda, ka ir izveidoti kontakti ar Baltkrievijas varasiestādēm un tiek mēģināts noskaidrot, vai kravas automašīnu neizlaišana ir apzināta rīcība vai sarunu taktika.

Nausēda arī norādīja, ka vienmēr ir pastāvējusi un bijusi iespējama tehniska līmeņa saziņa ar Baltkrieviju.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Lietuva nepiekāpsies hibrīduzbrukumus veicošai valstij, kā arī pieļāva stingrāku sankciju Baltkrievijai noteikšanu.

Arī Lietuvas Ārlietu ministrija piektdien paziņoja, ka situācijā, kad Minskas režīms turpina bloķēt Lietuvā reģistrētu kravas automobiļu izbraukšanu no valsts un vēlas tikšanos ministriju līmenī, Viļņa negrasās pakļauties šantāžai un plāno palielināt spiedienu pret kaimiņvalsts diktatora Aleksandra Lukašenko režīmu.

Valsts robežsardzes dienests piektdien apstiprināja, ka vairāk nekā diennakts laikā, kopš Lietuva atvēra robežu ar Baltkrieviju, Lietuvas kravas automašīnas valstī nav atgriezušās.

Vienlaikus vairāk nekā desmit Lietuvas kravas automašīnu ir devušās uz Baltkrieviju, informēja Valsts robežsardzes dienesta preses pārstāvis Ģiedrjus Mišutis.

"Manuprāt, tas, ka autopārvadātāji turpina sūtīt kravas automašīnas uz Baltkrieviju, ir patiešām drosmīgi," komentēja Nausēda.

Jau vēstīts, ka Lietuvas valdība trešdien nolēma atvērt robežu ar Baltkrieviju pirms sākotnēji plānotā termiņa. Otrdien Nacionālās drošības komisijas sanāksmē tika secināts, ka ir mainījušies apstākļi un valdības 29. oktobrī noteiktie ierobežojumi vairs nav nepieciešami iekšējās drošības garantēšanai. Vienlaikus ceturtdienas vakarā no Baltkrievijas palaistu kontrabandistu balonu dēļ atkal tika apturēti reisi Viļņas lidostā.

Politiķi un amatpersonas paziņoja, ka lēmums atvērt robežkontroles punktus ir saistīts ar to, ka Minska izrādīja gatavību sadarboties kontrabandistu balonu radīto draudu apkarošanā.

Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība oktobra beigās nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām. Tika pieļauts, ka vēlāk šo termiņu varētu pagarināt.

Pēc tam, kad Polija pirmdien atkal atvēra divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, Lietuvas un Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas otrdien rīkoja tehniskas sarunas par Lietuvas kravas automašīnu atgriešanos, kā arī par kontrabandas un migrantu jautājumiem.

Robežas slēgšana ir radījusi sarežģījumus kravu pārvadātājiem, jo Minska, reaģējot uz Viļņas lēmumu, paziņoja, ka Lietuvā reģistrētām kravas automašīnām un puspiekabēm aizliegts pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju un tām jāuzturas speciālos stāvlaukumos, par kuriem jāmaksā 120 eiro dienā. Ja stāvlaukuma maksa netiks apmaksāta, Minska ir draudējusi konfiscēt transportlīdzekļus.

Lietuvas autopārvadātāju asociācijas "Linava" prezidents Erlands Mikēns ceturtdien teica, ka Minska neļauj Lietuvas kravas automobiļiem izbraukt no īpaši izveidotajiem stāvlaukumiem un pieprasa abu valstu Ārlietu ministriju pārstāvju tikšanos.

Vienlaikus Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kontratovičs paziņoja, ka nav informēts par Minskas prasību rīkot tādu sanāksmi starp abu valstu Ārlietu ministriju pārstāvjiem.

Starptautiskās pārvadājumu un loģistikas savienības ģenerālsekretārs Povils Drižs iepriekš teica, ka viņa rīcībā esošā informācija liecina par to, ka amatpersonas Minskā joprojām lemj, kā Lietuvas kravas automašīnas varētu atstāt stāvlaukumus un vai tām atļaut pārvietoties pa Baltkrievijas teritoriju.

Foto: Valsts nekustamie īpašumi

Tēmturi
#baltkrievija #lietuva
