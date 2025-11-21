Kravas auto iesprostoti Baltkrievijā — Nausēda prasa skaidrojumu Minskai

Lietuvas varasiestādes cenšas noskaidrot, kādēļ kravas automašīnas ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm joprojām nevar izbraukt no Baltkrievijas, lai gan Viļņa ir atvērusi divus robežkontroles punktus, piektdien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.
"Vispirms mums ir jāzina, kas notiek. Kopš 2021. gada šī valsts mums ir devusi daudz lielisku piemēru saviem nodomiem un darbības principiem, tādēļ nekam mūs nevajadzētu pārāk pārsteigt," par Baltkrievijas rīcību žurnālistiem teica Lietuvas prezidents.
Viņš piebilda, ka ir izveidoti kontakti ar Baltkrievijas varasiestādēm un tiek mēģināts noskaidrot, vai kravas automašīnu neizlaišana ir apzināta rīcība vai sarunu taktika.
Nausēda arī norādīja, ka vienmēr ir pastāvējusi un bijusi iespējama tehniska līmeņa saziņa ar Baltkrieviju.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Lietuva nepiekāpsies hibrīduzbrukumus veicošai valstij, kā arī pieļāva stingrāku sankciju Baltkrievijai noteikšanu.
Arī Lietuvas Ārlietu ministrija piektdien paziņoja, ka situācijā, kad Minskas režīms turpina bloķēt Lietuvā reģistrētu kravas automobiļu izbraukšanu no valsts un vēlas tikšanos ministriju līmenī, Viļņa negrasās pakļauties šantāžai un plāno palielināt spiedienu pret kaimiņvalsts diktatora Aleksandra Lukašenko režīmu.
Valsts robežsardzes dienests piektdien apstiprināja, ka vairāk nekā diennakts laikā, kopš Lietuva atvēra robežu ar Baltkrieviju, Lietuvas kravas automašīnas valstī nav atgriezušās.
Vienlaikus vairāk nekā desmit Lietuvas kravas automašīnu ir devušās uz Baltkrieviju, informēja Valsts robežsardzes dienesta preses pārstāvis Ģiedrjus Mišutis.
"Manuprāt, tas, ka autopārvadātāji turpina sūtīt kravas automašīnas uz Baltkrieviju, ir patiešām drosmīgi," komentēja Nausēda.
Jau vēstīts, ka Lietuvas valdība trešdien nolēma atvērt robežu ar Baltkrieviju pirms sākotnēji plānotā termiņa. Otrdien Nacionālās drošības komisijas sanāksmē tika secināts, ka ir mainījušies apstākļi un valdības 29. oktobrī noteiktie ierobežojumi vairs nav nepieciešami iekšējās drošības garantēšanai. Vienlaikus ceturtdienas vakarā no Baltkrievijas palaistu kontrabandistu balonu dēļ atkal tika apturēti reisi Viļņas lidostā.