Valkas novada pašvaldība šogad ir vienīgā, kas nonākusi tādās finanšu grūtībās, ka lūdz valdības atbalstu.
Tās prognozētais zemais ieņēmumu pieaugums nesegšot maksājumus, kas saistīti ar minimālās algas celšanu un citiem valdības noteiktajiem uzdevumiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars pēc vizītes Valkas novadā vairākos medijos atzina, ka neredz pamata piešķirt valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, pieļaujot, ka Valkas novadu kā mazāko Latvijas pašvaldību ar nepilniem 8000 iedzīvotājiem, iespējams, jāapvieno ar kādu no kaimiņu novadiem. Pēc valsts svētkiem, 21. novembrī, Valkas novada vadība ir uzaicinājusi visus Saeimas deputātus uz Valku, lai klātienē iepazīstinātu ar pašvaldību.
Zaļo un zemnieku savienība uz valsts budžeta projekta izskatīšanu otrajā lasījumā iesniegusi priekšlikumu, kas paredz Valkas novadam piešķirt vienreizējo dotāciju 300 000 eiro. Finanšu ministrs Arvils Ašeradens pēc koalīcijas sarunām teica, ka Latvijā, ja tiek vērtēts finansējums uz vienu iedzīvotāju, ir vismaz 11 pašvaldības, kurām ir "stipri bēdīgāk" nekā Valkas novada pašvaldībai. Vienlaikus Finanšu ministrija meklēšot veidu, kā Valkas novada problēmas risināt, taču palīdzība nenotikšot ar dotācijas piešķiršanu.
Valkas novada priekšsēdis Vents Armands Krauklis teicis, ka dome neprasot ne stabilizāciju, ne aizņēmumu. Grūtības ir radušās, jo prognozēts zems budžeta ieņēmumu pieaugums, tāpēc nevarēs segt visus maksājumus, kas izriet no valdības pieņemtajiem lēmumiem. Iepriekšējos gados valdība ar vienreizēju dotāciju šādas pašvaldības atbalstījusi. Finanšu grūtībās pašvaldība ir nonākusi vairāku iemeslu dēļ – daļēji arī tāpēc, ka aptuveni 1000 Valkas novada iedzīvotāju ir deklarējušies Igaunijā, no tiem daļa arī strādā kaimiņvalstī, jo uz dvīņupilsētu Valgu var aiziet kājām dažu minūšu laikā.
