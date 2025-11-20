Kuldīgas novada Rendā atjaunots ģenerāļa Kureļa grupas piemiņas akmens.
Šajā vietā tiek atgādināts par kureliešiem, kuri 1944. gada rudenī kļuva par vienu no spilgtākajiem nacionālās pretošanās simboliem. "Tā ir zīme par drosmi un gatavību domāt par brīvu Latviju arī okupācijas apstākļos. Šādas piemiņas vietas atgādina, ka mūsu valsts brīvība balstās konkrētu cilvēku izvēlēs un pašaizliedzībā – mūsu pienākums ir šo stāstu nest tālāk," raksta Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvji.
Pašvaldības rīkotajam iedzīvotāju iniciatīvas konkursam "Darīsim paši" biedrība "Nacionālās karavīru biedrības Rendas nodaļa" bija iesniegusi projektu "Ģenerāļa Kureļa karavīru apbedījumu vietas sakopšana", tādējādi tā sakārtota un labiekārtota. Uzstādīta arī informatīva planšete, kas sniedz vēsturisku ieskatu par ģenerāļa Kureļa grupu un tās nozīmi Latvijas brīvības cīņās. "Liels paldies projekta īstenotājiem – savas zemes patriotiem –, kuri ar degsmi un atbildību strādāja, lai saglabātu bijušo brīvības cīnītāju piemiņu nākamajām paaudzēm," raksta pašvaldības pārstāvji.
