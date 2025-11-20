Rīgas lapu savākšanas kampaņa šogad sākusies īpaši aktīvi, un jau pirmajā nedēļā rīdzinieki nodevuši 967 tonnas lapu. Vienlaikus šis ir pirmais gads, kad iedzīvotāji oficiāli brīdināti: ja maisos atradīsies Spānijas kailgliemeži, lapas nepieņems. Tomēr realitātē situācija ir citāda – kā novēroja 360TV Ziņas, neviens maisus uz invazīvajiem kaitēkļiem nepārbauda, un kontrole paliek tikai brīdinājumu līmenī.
Neskatoties uz to, rīdzinieki paši izturas ļoti apzinīgi. Lapu nodošanas punktā sastaptie iedzīvotāji atzīst, ka pirms siet ciet maisus cenšas tos rūpīgi pārbaudīt, lai gliemežu tur nebūtu. iedzīvotāja stāsta: "Mēs indējam kailgliemežus, tāpēc lapās nevienu nemanīju," atklāj rīdzinieks Edgars.
Lapu savākšanas punkti ir izvietoti visā pilsētā, lielākoties strādājot brīvdienās. Daudzi iedzīvotāji atzīst, ka pakalpojums ir nepieciešams un ērts. Tas, ka vispār var lapas nodot, jau ir ļoti labi, atzīst rīdzinieki.
Aktivitāte ir augsta – pērn četru nedēļu laikā kopā savāktas 3300 tonnas lapu, un šogad rādītāji, šķiet, virzās līdzīgā tempā. Savākšanas punktu darbinieki apstiprina: cilvēki lapas nodod daudz un regulāri.
Pašvaldība atgādina – lūgums neatstāt tukšos maisus un nevest pie lapām citus atkritumus joprojām spēkā, jo šādi pārkāpumi nav retums. Šādos gadījumos nākas iesaistīt pašvaldības policiju.
VIDEO:
