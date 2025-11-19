Trešdien Liepājas Karostas pludmalē izskalots drons, liecina atbildīgo dienestu publiskotā informācija.
Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Karostas pludmalē, atrasts izskalots bezpilota gaisa kuģim līdzīgs priekšmets. Policija atrodas notikuma vietā, kā arī informācija ir nodota Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS).
NBS ziņo, ka sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti ir devušies uz notikuma vietu.
Vienlaikus dienesti apgalvo, ka apdraudējums sabiedrībai pašlaik nav konstatēts.
Jau ziņots, ka šoruden vairākās Latvijas pludmalēs atrastas izskalotas dronu atlūzas. Tās pirmšķietami ir daļas no Krievijas mānekļa drona "Gerbera".
Tāpat ziņots, ka septembra sākumā Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni. Lai notriektu krievu dronus, gaisā tika pacelti Polijas iznīcinātāji F-16 un sabiedroto F-35.
