Pirmdien, 17. novembrī, plkst. 17.00 VEF Kultūras pilī izskanēs Mūzikas un mākslas festivāla "BILDES 2025" noslēguma koncerts, kas tradicionāli pulcēs gan leģendārus un populārus Latvijas mūziķus, gan īpaši šim notikumam izveidotus kopprojektus un atjaunotas grupas. Vienlaikus būs apskatāma arī festivāla mākslinieku veidotā izstāde "PUNKTOJAM!", kas tapusi "BILŽU" vasaras nometnē Jumurdas muižā.
Noslēguma koncerts ir īpaša festivāla sastāvdaļa – satikšanās vieta dažādu žanru radošajiem cilvēkiem, kuri uz vienas skatuves savijas muzikālās pieredzes, jaunrade un pirmo uznācienu prieks. Šogad koncertā piedalīsies gan mūziķi, kuri bijuši klāt festivāla pirmsākumos, gan tie, kuri uz "BILŽU" skatuves spēruši savus pirmos soļus jau jaunajā gadsimtā.
Īpaši gaidīti skatītāju rindās ir bijušie Rīgas Politehniskā institūta un citu augstskolu studenti, studentu celtnieku vienību dalībnieki, pašdarbnieki un kultūras dzīves veidotāji, kas savulaik piedzīvoja festivāla tapšanu un tā pirmos gadus.
Noslēguma koncertu vadīs Radio SWH "Bē Bē brokastu" pārisFredis un UFO. Koncertā piedalīsies Arnis Mednis, “The Jokers” un Daumants Kalniņš, “Rudens vēju muzikants”, Guntars Račs, “Rīgas viļņi”, “Dzidriņas megasistēma”, Raimonds Eizenšmits, “Stiprās sievas”, “Ogas”, “BBB”, Valters Pūce un Dainis Tenis, “Petersons Band”, “Karakums”, “2 Old Babies”, “Mazie brāļi”, “Jauno Jāņu Orķestris”, Marhils un “Tikai tā!” mūziķu un skatītāju kopkoris.
Noslēguma koncerta dalībnieki par Mūzikas un mākslas festivālu “BILDES”
Guntars Račs – mūziķis, dzejnieks, producents un “BILŽU” himnas vārdu autors:
"Festivāls "BILDES" ir mūžīgs. Reti kurš atceras laiku, kad tas sākās, bet visi zina, ka tas ir un būs vienmēr un jebkādos apstākļos. “BILDES” - tā ir satikšanās. Nav daudz pasākumu, kuros ir tik daudz senu un pat vēsturisku draugu."
Raimonds Eizenšmits – ilggadējs “BILŽU” koncertu dalībnieks, bigbenda “Sigulda” solists, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un celtniecības fakultātes dekāns (1986-1993):
"Festivāls "BILDES" ir visilglaicīgākais un viens no nozīmīgākajiem radošās pašizpausmes pasākumiem Latvijā, kas apvieno muzikālo un māksliniecisko jaunradi. Tā ir iepazīšanās un jaunas sadarbības platforma gan pieredzējušiem un labi pazīstamiem mūziķiem un citu žanru māksliniekiem un viņu bērniem, gan tikko savu ceļu uzsākušiem censoņiem. Priecājos par iespēju pabūt uz vienas skatuves ar tik plašu un daudzpusīgu izpildītāju loku un sajust to īpašo kopības garu, kas rodas šādos brīžos."
Igeta Gaiķe – "Dzirnu" vokālā pedagoģe, vairāku bērnu mūzikas albumu autore, brīvās gribas ansambļa "Stiprās sievas" un etnogrupas "Ogas" dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja, arī vokālās studijas "Tev un man"vadītāja:
"Noslēguma koncerts ir īsts baudījums mūzikas gardēžiem. Jūtamies kā gardas un sulīgas ogas uz "BILŽU" svētku kārtainās tortes, īpaši šī gada koncertā, kad uz skatuves kāpsim kopā ar leģendāro ģitāristu Armandu Alksni."
Normunds Rutkis - pazīstams kā izjustu dziesmu autors un izpildītājs ,“Dzidriņas Megasistēma” dibinātājs:
"Festivāls "BILDES" ir... iesākšu attālināti… Arvīds Žilinskis savulaik esot teicis, ka melodija ir dvēseles kustība. Tad nu tā, ja kāda melodija (dzeja, glezna, filma, izrāde, utt.) ir radusies no šīs kustības, tā "sakustina" arī citus, bet tām plūsmām ir jāsatiekas, lai veidotu to atvaru un tālab paldies tiem, kuri šo satikšanos padara par realitāti.”
"BILDES" ir satikšanās… Satikšanās ar mērķi piedzīvot šo "dvēseļu kustību / atvaru". Novēlējums un cerība vienlaikus, lai izdodas. Vēl beigu akords - noslēguma koncerts: (jebkurš, ne tikai "BILDES") ir sava veida grautiņš, pēc kura vairs "nekā nav" un lauks, tā teikt, ir tīrs. Nosacītās plūsmas, ja tām ir izdevies iekļūt atvarā, bet tomēr izdzīvot, var viegliem soļiem draudzīgos pulciņos atkal doties kopt savus dārzus."
Varis Vētra – viens no sastāva "Mazie brāļi" dalībniekiem, aktieris, režisors, mūziķis, dziesmu un tekstu autors:
Festivāls "Bildes" ir mūsu svētki mūža garumā: Mīlestība, prieki, radošās uzvaras absolūti pārsteigumi, piedzīvojumi un milzīgs līdzi darbošanās prieks! Te vienmēr viss notiek no jauna un ar īstu mīļu prieku!
Biļetes
Biļetes uz festivāla noslēguma koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un bilesuparadize.lv.
Informatīvie atbalstītāji: Radio SWH, izdevniecība “Žurnāls Santa”, inbox.lv, pilseta24.lv, aprinkis.lv, “JCDecaux”, lasi.lv u.c.
