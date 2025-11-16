Decembrī Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sāks saņemt no tirdzniecības ķēdēm zemo pārtikas groza produktu cenas, vēsta 360TV Ziņas.
Trīs lielākām ķēdēm – “Maxima”, “Rimi” un “Lidl” – ar likumu ir uzlikts par pienākumu katru dienu atjaunot informāciju par cenām pārtikas produktiem, kas ir apvienoti 10 kategorijās: maize, piens, piena produkti, svaigi dārzeņi un kartupeļi, svaigi augļi un ogas, gaļa, svaigas zivis, milti un citi graudaugi, olas, olīveļļa vai citas augu izcelsmes eļļas. Citi lielveikali solās to darīt brīvprātīgi.
Aktuālās pamata pārtikas produktu cenas no CSP būs pieejamas esošo cenu salīdzināšanas rīku uzturētājiem, piemēram, “Letapartika.lv”, “CenuDepo.lv” un “VisiBukleti.lv”. Tie pilnvērtīgi plāno sākt darbu ar jaunajiem datiem no 2026. gada janvāra.
Šie dati dos pircējiem iespēju salīdzināt cenas un nopirkt nepieciešamo lētāk, savukārt Ekonomikas ministrija cer, ka zemo cenu grozs radīs konkurenci, kas bremzēs cenu kāpumu pamata pārtikas produktiem.
Latvija ir pirmā valsts Eiropas Savienībā, kas mēģina šādā veidā cīnīties ar cenu kāpumu. Par Latvijas pieredzi interesi jau izrādījuši politiķi no Lietuvas un Igaunijas.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu