Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda padome šobrīd jūtas iedzīta strupceļā un vēl domā, kā rīkoties saistībā ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amata kandidātu, atzina padomes vadītāja vietnieks Georgs Rubenis.
Saeima pagājušajā nedēļā noraidīja jau otro memoranda padomes virzīto kandidātu uz SEPLP locekļa amatu, šoreiz neatbalstot Jāni Siksni.
Rubenis, kurš bija arī SEPLP amata pretendentu atlases komisijas vadītājs, uzsvēra, ka memoranda padomes rīkotais konkurss bija atklāts, un visas procedūras ir bijušas skaidras. Turklāt atlases komisijas sastāvā bijuši arī trīs mediju organizāciju pārstāvji. "Tā kā tas nebija tikai NVO vai Valsts kancelejas vērtējums. Šobrīd ir sajūta, ka esam strupceļā," atzina Rubenis.
Nākamnedēļ ir paredzēta memoranda padomes sēde. Rubenis cer, ka pēc tās varētu tapt vairāk skaidrs, kā rīkoties tālāk.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums nemaz nepieprasa rīkot konkursu uz SEPLP locekļa amatu, tomēr memoranda padome lēmumu par kandidāta izvēli konkursa kārtībā pieņēma jau 2021. gadā, kad pirmo reizi bija nepieciešams izvirzīt kandidātus darbam SEPLP.
Jau vēstīts, ka Saeimas vairākums 13. novembrī neatbalstīja Sikšņa iecelšanu SEPLP locekļa amatā, līdz ar to parlaments izbrāķēja jau otro no NVO un MK sadarbības memoranda padomes virzītajiem kandidātiem.
Par Sikšņa apstiprināšanu nobalsoja 34 deputāti, pret - 38 deputāti, bet deviņi deputāti balsojumā atturējās. Siksni apstiprināšanai amatā atbalstīja deputāti no "Jaunās vienotības", "Progresīvajiem" un opozīcijas partijas "Stabilitātei", kas gan iepriekš bija teikuši, ka Sikšņa jautājumā nebalsošot.
Pret Sikšņa iecelšanu amatā balsoja deputāti no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), opozīcijas partijām "Apvienotais saraksts" (AS), Nacionālās apvienības un partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Liela daļa ZZS Saeimas deputātu balsojumā atturējās.
Pirms balsojuma SEPLP locekle Una Klapkalne nosūtīja vēstuli Saeimā pārstāvēto koalīcijas frakciju vadītājiem, kurā aicināja neapstiprināt Siksni, pretējā gadījumā solot atkāpties pati, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā vēstule. Viņai kā Latvijas Radio valdes priekšsēdētājai bijusi iespēja strādāt ar iepriekšējo SEPLP, kuru tolaik vadīja Siksnis, un vērot tās darbību. Klapkalnes ieskatā, lēmumu pieņemšana un sabiedrisko mediju pārvaldība Sikšņa vadītās padomes laikā bieži bijusi haotiska un nepārdomāta.
Siksnis tika atzīts par labāko kandidātu Memoranda padomes atkārtoti rīkotajā konkursā uz šo vakanci. Aģentūrai LETA zināms, ka Siksnis bija saņēmis augstāko punktu skaitu arī iepriekšējā konkursā, tomēr Memoranda padome balsojumā atbalstīja Ivara Beltes, nevis Sikšņa kandidatūru. Vasarā Saeima Beltes kandidatūru noraidīja un Memoranda padomei nācās piedāvāt jaunu kandidātu.
Siksnis bija SEPLP priekšsēdētājs līdz 2025. gada 3. augustam.
Saeimas deputāti 19. jūnijā SEPLP locekļu amatos iecēla Klapkalni un Sanitu Upleju-Jegermani. Līdzšinējo SEPLP locekli Upleju-Jegermani darbam padomē izvirzīja Valsts prezidents, bet bijušo Latvijas Radio valdes priekšsēdētāju Klapkalni - Saeimas deputāti. Līdz ar šīm pārmaiņām amatus SEPLP zaudēja Siksnis, kuru pirms vairākiem gadiem darbam padomē bija virzījusi Memoranda padome, un Jānis Eglītis, kurš savulaik bija Saeimas virzīts SEPLP loceklis.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu - NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet vēl vienu - Saeima. SEPLP locekli var apstiprināt amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.
