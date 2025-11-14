Viņnedēļ punkts tika likts 2025. gada WTA dāmu tenisa tūrei, publicējot arī sezonas noslēguma rangu.
Pirmajā trijniekā gada laikā bez izmaiņām – pirmā joprojām ir neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, kurai seko poliete Iga Šjonteka un amerikāniete Koko Gofa. Aļona Ostapenko atrodas 23. vietā – astoņas pozīcijas zemāk nekā gada sākumā.
Latvijas tenisistei vienspēlēs sezonas pirmā puse bija labāka nekā otrā. Februārī sasniegts Dohas "WTA1000" sērijas turnīra fināls, bet aprīlī izcīnīts Štutgartes "WTA500" turnīra uzvarētājas tituls, ceļā uz to sesto reizi karjerā apspēlējot pēdējo piecu gadu labāko tenisisti Švjonteku, gan pasaules ranga līderi Sabaļenku. Prestižajos "Grand Slam" tik labi gan neveicās – trešā kārta Francijā, otrā ASV, savukārt sezonas otrā puse pavisam švaka – pēdējos 12 mačos bilance 4-8. Cits stāsts par dubultspēlēm, kur kopā ar taivānieti Suveju Sje spēlēts Austrālijas un Vimbldonas čempionātu finālos, kā arī sezonas noslēguma turnīra "WTA Finals" pusfinālā.
Naudas balvās rīdziniece dubultspēlēs nopelnīja tuvu tam, cik vienspēlēs, tāpēc ar 2,32 miljoniem ASV dolāru viņa gada labāk pelnošāko spēlētāju sarakstā atrodas 15. vietā.
Ja par naudām, tad šis gads WTA tūrē bijis dāsns – tenisistēm, rēķinot kopā visus turnīrus, tika izmaksāti 249 miljoni ASV dolāru, kas ir jauns rekords. Tas ir par 13% vairāk nekā pērn (221 miljons) un kalpo kā apliecinājums gan līdztiesības principu ievērošanai sportā, gan dāmu tenisa popularitātes pieaugumam. Vēl viens rekords tika sasniegts nupat aizvadītajā "WTA Finals" turnīrā Rijādā, jo uzvarētāja Jeļena Ribakina no Kazahstānas guva panākumus visos piecos mačos, naudas balvā nopelnot 5,23 miljonus dolāru. Oficiālos tenisa turnīros, kuros neietilpst dažādas paraugspēles, tik liels "kampiens" nav bijis pat vīriem ATP tūrē.
Starp šogad visvairāk pelnošajām 200 pasaules tenisistēm ir arī vēl divas Latvijas pārstāves. Anastasija Sevastova kortā atgriezās aprīlī un viņai labākais sniegums bija Monreālas "WTA1000" turnīrā, sasniedzot ceturto kārtu. Savukārt Darjai Semeņistajai šis bija izlaušanās gads, jo viņa kļuva par ceturto Latvijas tenisisti pēc Larisas Neilandes, Ostapenko un Sevastovas, kura spējusi sasniegt pasaules ranga TOP100. Tāpat viņa šogad pirmo reizi karjerā ar 11. piegājienu pārvarēja "Grand Slam" turnīra kvalifikāciju, tiekot ASV atklātā čempionāta pamatsacensībās, kā arī izcīnīja divus titulus, tostarp otro reizi karjerā triumfējot "WTA125" līmeņa turnīrā.
Neiroķirurgs un tiesnesis
Latvijas Tenisa savienības (LTS) ārkārtas kongresā par organizācijas vadītāju trešdien tika ievēlēts Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Neiroķirurģijas klīnikas vadītājs Egils Valeinis, bet ģenerālsekretāra amatā LTS Tiesnešu komisijas vadītājs Ivans Kuzovenkovs. Valeinis kopš augusta, kad no amata atkāpās iepriekšējais LTS prezidents Ernests Gulbis, kurš nolēma darboties savā tenisa akadēmijā, bija LTS prezidenta pienākumu pildītājs. Par viņu kongresā nobalsoja 36 LTS biedri, bet 17 delegāti bija pret. Papildus esošajiem valdes locekļiem Aināram Ozolam, Mārcim Apsītim, Ivaram Gruntem, Egonam Mednim, Annai Barinovai un Raimondam Zepam valdē ievēlēja arī Arti Svažu, Edgaru Rauzu, Elanu Strazdiņu un Paulu Feldmani.
