Maskavā prezentēts pirmais Krievijā izstrādātais humanoīdais robots "AIdol", taču tā debija 11. novembrī izvērtās neveiksmīgi — robots, iznākot uz skatuves pie filmas "Rokijs" mūzikas, jau pēc dažām sekundēm zaudēja līdzsvaru un apgāzās skatītāju acu priekšā.
Izstrādātāji steidzās pārklāt robota korpusu ar melnu audeklu un novilka to no skatuves, taču epizode, ko fiksēja žurnālisti un blogeri, ātri kļuva par sensāciju sociālajos tīklos. Kā vēlāk skaidroja projekta vadītājs Vladimirs Vituhins, robotam "vājā apgaismojumā nepietiekami darbojās stereokameras, kas atbild par redzi".
Vēlāk AIdol veica otro mēģinājumu uzstāties un šoreiz palika stāvam, taču tikai ar cilvēku palīdzību. Izstrādātāji notikušo dēvēja par "vērtīgu pieredzi sistēmas apmācībai".
Krievijas mediji uzsvēra, ka robots spējot staigāt, sazināties un pārvietot objektus līdz sešām stundām bez interneta savienojuma, bet sociālie tīkli notikušo pārvērta par joku lavīnu — "pirmais piedzērušais robots" un "cilvēks kostīmā" bija tikai daži no populārākajiem komentāriem.
