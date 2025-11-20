No purvāju inventarizācijas līdz rīcībai: Latvijas vēsturisko kūdras vietu revitalizācijas programma

Latvijā kopumā purvi aizņem apmēram desmito daļu valsts teritorijas, un daļa no tām ir vēsturiskās kūdras ieguves vietas – teritorijas, kurās ieguve pārtraukta, bet dabiskā atjaunošanās nav notikusi. Šajās platībās ir izjaukts hidroloģiskais režīms, tās turpina izdalīt ievērojamu daudzumu siltumnīcefekta gāzu un negatīvi ietekmē apkārtējās ekosistēmas.
Vēsturiskās kūdras ieguves vietas rada 153,5 tūkstošus tonnu CO₂ ekvivalenta emisiju gadā jeb 1,5% no valsts kopējām emisijām (neskaitot LULUCF – zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoru).
Latvijai kā ANO Klimata konvencijas, Parīzes nolīguma un Eiropas Savienības dalībvalstij, kas līdz 2030. gadam apņēmusies būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti, šo teritoriju sakārtošana ir nozīmīgs uzdevums.
Lai to risinātu un vienlaikus izmantotu teritoriju potenciālu ilgtspējīgai attīstībai, ar Taisnīgas pārkārtošanās fonda atbalstu Latvijā tiek īstenota vēsturisko kūdras vietu revitalizācijas programma.
Projekts “Atbalsts vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai”
Projekta finansējumu nodrošina Taisnīgas pārkārtošanās fonds, kas ir daļa no ES kohēzijas politikas instrumentiem. Tas ir valsts politikas ietvaros apstiprināts pasākums (SAM 6.1.1.1.), ko vada Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), savukārt Vidzemes plānošanas reģions izvēlēts kā projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs, kas projektu īsteno sadarbībā ar Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem.
Projekts ir tikai pasākuma pirmais posms, kas sagatavo pamatu turpmākām kārtām, kurās īpašniekiem būs pieejams finansējums konkrētu atjaunošanas darbu veikšanai.
Kā skaidro projektu vadītājaMaija Rieksta (Vidzemes plānošanasreģions), pirmais solis pilnvērtīgai vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai ir šo teritoriju inventarizācija. Līdz šim Latvijā trūka vienotas informācijas par vēsturiskajām kūdras ieguves vietām un to faktisko stāvokli. Lai noskaidrotu situāciju, veikta plaša inventarizācija – apsekoti vairāk nekā 9500 hektāri Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē, lai pēc vienotas metodoloģijas apkopotu informāciju par teritoriju stāvokli un noteiktu, kuras platības joprojām ir degradētas un kuras jau dabiski atjaunojušās.
Inventarizācijas rezultāti un to analīze prezentēti projekta “Atbalsts vēsturisko kūdras ieguves vietu revitalizācijai” darba sanāksmēs, sniedzot pārskatu par padarīto.