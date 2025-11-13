Valkas novada pašvaldība šogad ir vienīgā, kas nonākusi tādās finanšu grūtībās, ka lūdz valdības atbalstu. Tās prognozētais zemais ieņēmumu pieaugums nesegšot maksājumus, kas saistīti ar minimālās algas celšanu un citiem valdības noteiktajiem uzdevumiem. 

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars ("JV") pēc vizītes Valkas novadā vairākos medijos atzina, ka neredz pamata piešķirt valsts budžeta dotāciju pašvaldībai, pieļaujot, ka Valkas novadu kā mazāko Latvijas pašvaldību ar nepilniem 8000 iedzīvotājiem, iespējams, jāapvieno ar kādu no kaimiņu novadiem.

Pēc valsts svētkiem, 21. novembrī, Valkas novada vadība ir uzaicinājusi visus Saeimas deputātus uz Valku, lai klātienē iepazīstinātu ar pašvaldību, par kuru Saeimā pārstāvētajām partijām bijusi maza interese. "Latvijas Avīze" 2024. gada vasarā rakstīja, ka gada laikā novadu nebija apmeklējis neviens ministrs, kamēr kaimiņos – Valmieras un Smiltenes novadā – amatpersonas viesojās daudzas reizes. Pirmie togad Valkā ieradās "Progresīvie", kas ir pārstāvēti Valkas novada domē, bet, tāpat kā "Latvijas attīstībai", Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un Nacionālā apvienība, ir opozīcijā. "Jaunā Vienotība" ("JV") pēc bijušā novada deputāta Viestura Zariņa ievēlēšanas Saeimā šajā pašvaldībā sarakstu vairs neiesniedza. Valkas novada priekšsēdis Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) un V. Zariņš agrāk bija politiskie domubiedri, bet tad viņu starpā radās pretrunas, kas nebija saistītas ar profesionālo darbību, bet atsaucās uz domes darbu. Valkas novada priekšsēdis arī tagad nelūdza palīdzību bijušajam kolēģim, kurš Saeimā pārstāv premjera un finanšu ministra partiju, bet gan vērsās pie medijiem un visām Saeimas frakcijām.

Valkā dibina gan Zemnieku savienību, gan "Vienotību"

