ANO Drošības padome pirmdien apstiprināja rezolūciju, kuras galvenie nosacījumi balstās ASV prezidenta Donalda Trampa ierosinātajā Gazas joslas miera plānā.
Ņujorka (ASV), 18. nov., LETA--RFE/RL.
ASV ierosinātā rezolūcija paredz izveidot Starptautiskos stabilizācijas spēkus, kā sastāvā būtu karavīri no vairākām arābu valstīm, Miera padomi, kas uz laiku pārvaldītu teritoriju un ko vadītu Tramps.
Rezolūcijā arī norādīts, ka Palestīnas valsts izveide ir iespējama, ja tiks izpildīti vairāki priekšnoteikumi.
Rezolūcija tika pieņemta ar 13 padomes locekļu atbalstu un diviem atturoties - Krievijai un Ķīnai.
Alžīrijas pārstāvis ANO Amars Bendžama, kas rezolūcijas apspriešanā pārstāvēja arābu valstis, pateicās Trampam par viņa lomu pamiera panākšanā Gazas joslā, uzsverot, ka taisnīgs miers Tuvajos Austrumos nav iespējams bez Palestīnas valsts izveides.
Saskaņā ar rezolūciju starptautiskais kontingents būs atbildīgs par Gazas joslas demilitarizāciju, bruņoto grupējumu atbruņošanu, drošības nodrošināšanu Gazas joslā un robežu aizsardzību.
Pirmdien palestīniešu teroristiskā organizācija "Hamās" kritizēja rezolūciju, norādot, ka starptautiskais kontingents nebūs neitrāls spēks un nostāsies "okupācijas pusē", ja mēģinās to atbruņot.
Rezolūcijā paredzēts, ka Starptautiskie stabilizācijas spēki var ķerties pie visiem nepieciešamajiem līdzekļiem, arī izmantot ieročus, lai īstenotu savu misiju.
Tiklīdz Gazas joslu pārņems starptautiskais kontingents, Izraēlas armija atstās šo teritoriju.
Aptauja
Vai turpini sekot līdzi Izraēlas un "Hamās" karam?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu