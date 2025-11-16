"Es domāju, ka jau no paša sākuma tas bija gana liels izaicinājums arī man saturēt kopā divus ideoloģiski pretējus spēkus," jautāta, kā saredz turpmāko koalīcijas un valdības darbu, ņemot vērā, ka šī koalīcija ir ideoloģiski tik pretrunīga, TV24 raidījumā "Ziņu TOP" teic premjerministre Evika Siliņa (JV).
"Vai tas ir bijis viegli? Noteikti nē! Man šo jautājumu, kā saturēt kopā ideoloģiski pretrunīgo koalīciju, uzdod bieži, bet... Šis jau ir trešais budžets, kuru mēs gatavojamies apstiprināt. Esam pavadījuši daudzas stundas, debatējot par nākamajiem posmiem budžetā, un jāsaka, ka sarunas ir gana konstruktīvas. Protams, izaicinājumi ir, un man jārod daudz spēka sevī. Bet šobrīd izskatās, ka esmu spējusi koalīciju saliedēt tik tālu, ka mēs esam daudzus priekšlikumus izrunājuši, kas jārisina ministru kabineta līmenī. Bet, protams, ir brīži, kad uzšķiļas dzirksteles starp koalīcijas partneriem. Tad mēs mazliet pamainām atmosfēru vai to, kādi cilvēki piedalās. Kāds iziet ārā, mazliet nokūst temperatūra, kāds padzer kafiju, tad atnāk atpakaļ. Un tad var gan šaurākā, gan atkal plašākā lokā parunāt. Tad varam izrunāt, kas katrai partijai ir ārkārtīgi svarīgs vai arī tās sarkanās līnijas, un mēģinām tomēr ievērot savstarpēju cieņu vienam pret otru. Jā, reizēm man kā tādam psihologam ir jāstrādā un jāsaprot, kas katram ir svarīgi vai kas katram ir tas sāpju slieksnis, kuru nedrīkst pārkāpt."
