Valsts policija aicina sabiedrības palīdzību, lai atrastu 2009. gadā dzimušo Rusalinu Matuļeviču, ar kuru saziņa pārtrūka 8. novembrī.
Pēc policijas rīcībā esošās informācijas, Rusalina no rīta devās uz skolu, taču mājās vairs neatgriezās, un līdz šim viņas atrašanās vieta nav zināma.
Jauniete ir aptuveni 154 cm gara, ar melniem plecu garuma matiem. Pazušanas dienā viņa bija ģērbusies melnā jakā, gaišā džemperī, melnās biksēs un melnos sporta apavos.
Policija aicina aplūkot Rusalinas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš redzējis jaunieti vai zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
