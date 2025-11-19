ASV jānosaka Krievijai jauna sankciju kārta, lai iedragātu tās rūpniecību un beidzot panāktu, ka diktators Vladimirs Putins sēžas pie sarunu galda, intervijā amerikāņu tīmekļa medijam "Politico" sacīja Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
Ir pienācis laiks Vašingtonai palielināt ekonomisko spiedienu uz Maskavu, norādīja prezidents.
Tramps "izmanto vai nu burkānu, vai pātagu", sacīja Stubs.
"Viņš izmēģināja burkānu Aļaskā un telefonsarunā ar Putinu. Un, kad viņš saprata, ka krievi negrasās kustēties un viņi nav ieinteresēti mierā, viņš ķērās pie pātagas," klāstīja prezidents.
"Šobrīd mēs esam "pātagas" režīmā," turpināja Stubs. "Nākamajam solim vajadzētu būt sankcijām - sankciju paketei [ASV] Senātā."
Šādi Stubs izteicās par plašo Krievijas sankciju likumprojektu, kam Senātā ir spēcīgs abu partiju atbalsts.
"Vienīgais cilvēks, ko Putins uzklausa, ir oligarhs," sacīja Somijas līderis.
"Ja oligarhi Krievijā nonāks pie secinājuma, ka ekonomiski tas ir pārāk sarežģīti, tad lietas varētu sākt risināties," norādīja Stubs.
