Tukuma bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daiga Šmitenberga priecājas, cik ļoti bibliotēkas darbinieki nu piepildīti ar sirdssiltuma, laimes un laba vēlējumiem, jo tikko kā nosvinēta nozīmīga jubileja – 100 gadi, kopš Tukuma pilsētas valde nolēma dibināt pilsētas brīvbibliotēku ar 600 grāmatu krājumu. 

Pēc daudzu gadu ilgas nodaļu izkaisītības pa dažādiem pašvaldībai piederošiem namiem pēdējos gadu desmitus pilsēta var lepoties ar pašā centrā esošu bibliotēku gaišās, plašās un visiem pieejamās telpās, kurās teju 3000 Tukuma lasītāju gaida vairāk nekā 60 000 plašs daudzpusīgs grāmatu klāsts. Bibliotēkā bieži notiek arī daudzveidīgi pasākumi, kas ļauj satikties un tuvāk iepazīt iemīļotu grāmatu autorus gan maziem, gan lieliem lasītājiem. Daiga Šmitenberga strādāt bibliotēkā sākusi salīdzinoši nesen, pirms tam ilgi gadi pavadīti varenajā Tukuma muzejā – Durbes pilī. Vecākā bibliotekāre nu rūpējas, lai lasītājiem pēc iespējas biežāk būtu iespējams tikties ar latviešu autoriem, nezustu lasītprieks un interese par literatūru. Daiga priecājas, ka šogad čakli pastrādājuši arī pilsētas literāti un jau notikušas divpadsmit psiholoģisku, detektīvžanra, vēsturisku romānu un dzejas grāmatu prezentācijas: "Tukums ir literātu pilsēta, un ne velti pirms diviem gadiem saņēmām UNESCO radošās pilsētas nosaukumu."

Izstāde. Fotogrāfiska precizitāte

