Televīzijas kanālā "ReTV" skatītāji jau otro sezonu var sekot raidījumam "Māksla dzīvot". Tajā raidījuma vadītāja Anete Zālīte pievēršas fiziskajai un emocionālajai labklājībai, garīgajai izaugsmei, veselīgam dzīvesveidam, uzturam un harmoniskām attiecībām. Skatītājiem ir iespēja iepazīties ar profesionāļu un ekspertu ieteikumiem un dzirdēt iedvesmojošus stāstus. Anete Zālīte pati ir sertificēta optometriste, ilgstoši darbojas veselības nozarē. Viņai rūp ar veselību saistītās tēmas, tāpēc viņa uzskata, ka raidījums "Māksla dzīvot" informē lielāku sabiedrības daļu.

Pastāsti, kā nonāci pie šī raidījuma vadīšanas? Kāpēc veselības tēma tev ir tik svarīga?

Anete Zālīte: Ar raidījuma producenti biju pazīstama pirms projekta "Māksla dzīvot". Man šī likās interesanta ideja, kas būtu arī sabiedrībai ļoti vērtīga. Kaut kā šis projekts saveda mani ar producenti atkal kopā, un viņa piedāvāja man kļūt par raidījuma vadītāju. Ne vienmēr cilvēki tiek līdz vajadzīgajiem ārstiem un speciālistiem, tāpēc šajā raidījumā sniedzam viņiem ieskatu par svarīgām tēmām.

Vai nav sarežģīti vadīt šo raidījumu tamdēļ, ka ir tik daudz viedokļu par veselības jautājumiem mūsdienās? Kā saprast, kas ir patiesība?

Cilvēkam galvenais ir meklēt atbildes uz saviem jautājumiem no uzticamiem avotiem. Tomēr svarīgi ir neignorēt arī savas sajūtas par šiem problēmjautājumiem. Piemēram, noteikts ēšanas veids ir populārs, taču ir jāieklausās sevī un jāpajautā – vai tas tiešām man der? Jāmeklē zināšanas pētījumos, nevis cilvēkstāstos. Mūsdienās noteikti jebkurš no mums var apjukt. Es uzskatu, ka ir jāgūst zināšanas no uzticamiem avotiem, bet jāieklausās arī sevī. Ja rodas jautājumi, tad noteikti jāmeklē atbildes.

Mūsdienās var novērot arī to, ka sertificētiem ārstiem par dažādiem jautājumiem ir dažādi viedokļi.

