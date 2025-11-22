Jēkabpils reģionālajā slimnīcā jau desmito gadu norisinās labdarības akcija “Dzīvo vesels”, kas sniedz iespēju sociāli mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem apmeklēt ārstus bez maksas un nepieciešamības gadījumā saņemt arī operācijas. Akcijas rīkotāji uzsver, ka vēl aizvien ir cilvēki, kuri rindas vai finansiālu iemeslu dēļ medicīnisko palīdzību atliek gadiem, tāpēc šāda iniciatīva kļuvusi par ļoti būtisku atbalstu vietējiem iedzīvotājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Akcijā iesaistītie pacienti atzīst, ka ārstu apmeklējums nereti ir dārgs un grūti pieejams, īpaši pensionāriem un lauku reģionu iedzīvotājiem, kuriem uz citām pilsētām jābrauc par saviem līdzekļiem. Daļa stāsta, ka tieši šī akcija devusi iemeslu beidzot saņemties vizītei, jo veselības problēmas bijušas jau sen.
Slimnīcas ārsti norāda – lai gan Latvijā ir valsts apmaksāta medicīna, kvotas ir ierobežotas, un pacientiem bieži nāktos gaidīt līdz nākamajam gadam. Tāpēc šī ir iespēja ātri palīdzēt tiem, kas citādi paliktu bez ārstēšanas. Pacientiem, kuriem konsultāciju laikā nepieciešama operācija, tā tiek veikta jau nākamajā rītā.
Akcijas iniciators, traumatologs Kaspars Ūdris, uzsver, ka projektam ar katru gadu pievienojas arvien vairāk mediķu, un tas kļuvis ne tikai par brīvprātīgu darbu, bet arī par vienojošu tradīciju ārstu vidū. Šogad atsaukušies divpadsmit speciālisti, un operāciju nodrošināšanu finansiāli atbalsta gan pašvaldība, gan vietējie uzņēmēji.
Kopumā desmit gadu laikā akcijas laikā palīdzība sniegta vairāk nekā 2000 cilvēkiem, bet šogad plānots veikt līdz desmit operācijām un konsultēt vairāk nekā 150 pacientus. Jau janvārī līdzīga labdarības akcija notiks arī Saldus novadā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu