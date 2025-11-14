Pēc bezpilota lidaparātu uzbrukuma Krievijas Melnās jūras ostai Novorosijskā izcēlies plašs ugunsgrēks naftas terminālī.
Sociālajos tīklos tiek ziņots, ka trieciens veikts pa lielu naftas eksporta termināli "Šesharis", kas ir kompānijas "Transņeftj" cauruļvadu galapunkts. Tas ir Krievijas naftas un tās produktu eksportam pa Melno jūru nozīmīgs mezgls.
Vietējo operatīvo štābu dati liecina, ka uzbrukumā tika bojāta naftas noliktava "Šesharis" pārkraušanas kompleksā un piekrastes būves.
Tiek ziņots arī, ka uzbrukumā tika bojāts ostā esošs kuģis un ievainoti trīs apkalpes locekļi. Dažādos pilsētas rajonos nokrita arī bezpilota lidaparātu atlūzas. Tika bojāti vairāki daudzdzīvokļu nami.
Kā vēsta "Telegram" kanāls "Krimskij veter", raķete, iespējams, trāpījusi pa zenītraķešu kompleksa S-300/400 pozīciju Novorosijskā, kur bāzēts pretgaisa raķešu pulks.
Ir arī ziņas par trāpījumu raķešu "Kalibr" noliktavā.
Turklāt kanāla avoti ziņo par trāpījumu "Černomortransņeftj" naftas terminālim.
Arī Saratova tika pakļauta dronu uzbrukumam. Vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka uzbrukuma mērķis bija vietējā naftas pārstrādes rūpnīca, lai gan Saratovas apgabala gubernators rakstīja, ka "dronu uzbrukuma rezultātā tika nodarīti bojājumi civilajai infrastruktūrai".
