Laikā, kad cilvēci piemeklē smagas krīzes, nereti literatūrā centrā izvirzās humors. Tas ir pielāgošanās veids, kas smagas situācijas pārvērš pozitīvos vēstījumos vai apvērš šādas situācijas tā, ka nu tās šķiet smieklīgas un tādējādi vieglāk pārdzīvojamas.
Humors var arī izgaismot paradoksus un pretrunas vāji loģiski pamatotos argumentos, atklāt melus, rosināt izprast zemtekstus u. tml. Visbiežāk humors ir smieklīgs, bet tam nav tādam jābūt vienmēr.
Latviešu literatūrā humors vienmēr ir bijusi tēma, par ko runājam, gaužoties par tā trūkumu. Kopskatā un vēsturiskā griezumā latviešu literatūra netiek uzskatīta par humoristisku, tieši otrādi. Man gan liekas, ka latviešu literatūrā humors ir un to nav grūti atrast, taču tieši mūsdienās parādās vairāk autoru, kuri humoru nostāda savu darbu centrā (Lelde Jauja, Rvīns Varde, Lolita Tomsone, Rolands Virks u. c.). Arī Kristīnes Želves proza tiecas aprobēt humoru, un tas redzams arī viņas jaunākajā grāmatā "Dzīve tevi salauzīs", kurā apkopts 21 īsprozas teksts, kas dažbrīd ieslīd zibprozas lauciņā un dažbrīd atkal izslīd no tā, koncentrējoties un izceļot vides, laikmeta un/vai cilvēka rakstura un domāšanas mikroabsurdos momentus vai iracionālos impulsus, kas latviešu literatūras kontekstā iekļaujami "smalko kaišu" kategorijā. K. Želves gadījumā šīs smalkās kaites tiek atklātas tāda humora stilistikā, kas atmiņā atsauc žurnālu "Dadzis".
Par savas īsprozas ierosinātājām K. Želve nosauc ungāru rakstnieci Agotu Kristofu, kura rakstīja franču valodā, un amerikāņu rakstnieci Lidiju Deivisu, kuras īsās formas teksti var saturēt vien divus teikumus. Kristofas teksti latviešu lasītājam pazīstami, pateicoties izdevniecības "Omia Mea" šogad izdotajam krājumam "Nav svarīgi" Gitas Grīnbergas tulkojumā. Šajā grāmatā iepazīstam modernisma stilistikas tekstus, kas vietām šķiet vienkārši un naivi, taču skar tās vispārcilvēciskās stīgas, kas ir saprotamas un aktuālas pāri laikiem un laikmetu attīstības uzslāņojumiem (mīlestība, vardarbība, sapņi, vientulība, nāve u. tml.). Savukārt Deivisas rakstniecībā un tekstos ir jūtama aktīvisma nots un savas nostājas pozicionēšana. Proti, visā sarakstītajā tekstu blāķī superīsas formas stāsti it kā pretstāv kādai straumei, kas varētu mūs visus noslīcināt, ja gribētu, un vienlaikus, piemēram, 2023. gadā izdotais krājums "Our Strangers" iet rokrokā ar autores sociālpolitisko nostāju – vēlmi aizstāvēt neatkarīgos grāmattirgotājus –, tāpēc to nav iespējams iegādāties lielajos ķēdes tiešsaistes veikalos.
Kopumā, šķiet, K. Želves īsprozas gabaliņi ļoti labi saplūst ar Kristofas un Deivisas stilistiku, taču nianses ir. K. Želvi neinteresē vispārcilvēciskums un konkrētu emociju iztirzāšana, tāpat viņu neinteresē paradokss kā tāds, kas, kā šķiet, visvairāk interesē Deivisu. Mēs pavisam noteikti dzīvojam krīzes laikā, un tās kontekstā rodas vēlme no K. Želves īsprozas sagaidīt vai nu absolūtu atvieglojumu smieklīga humora veidā, vai smeldzīgu dziļāku domu, kas palīdzēt šo krīzi pārdzīvot. Bet arī šajā virzienā autore neiet. Viņas uzmanības lokā ir indivīda kā sociālas parādības izzīmēšana un apzināta valodiska draiskošanās, kas vietām sasniedz smeldzes līmeni, savukārt citur varbūt nemaz netiecas sasniegt kaut ko emocijām lādētu, bet tas ir atkarīgs no katra lasītāja personīgās humora izjūtas un arī spējas šodienā saslēgties ar "Dadža" stila anekdotiskumu. Tādējādi tieši komiskums un komiska attieksme pret saviem personāžiem atšķir K. Želvi no Kristofas un Deivisas, iezīmējot viņas rokraksta unikālo stilu.
K. Želves personāži ir tādi, kuru vārdi ir anonīmi vai deminutīvā, viņi ir veidojušies vidē, kurā ar lielo burtu raksta profesijas. Viņi klausās Raimonda Paula dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem, labi sadzīvo ar stereotipiem, tajos iekļaudamies un tos tupinādami izplatīt, un varbūt pat ir dēvējami par mietpilsoņiem vai "vidējo latvieti", bet, manuprāt, K. Želves īstekstu pasaulē viņi drīzāk ir vientieši.
Pirmais īsstāsts vēsta par augšanu un dzīvi padomju laikā, trāpīgi izgaismojot laikmeta absurdās detaļas, no kā arī izriet oriģināls, bet visiem, kuri kaut ko zina par attiecīgo laiku, pazīstams humors. Tas aicina domāt, vai autore vēlas norādīt, ka šis absurdais laikmets bija vientiesīgs un tieši tāpēc radīja savveida vientiesīgu sociumu, taču, lasot tālāk un pārejot jau uz jaunākiem laikiem, vientiesība personāžos saglabājas. Vai var secināt, ka, pēc autores domām, vientiesība cilvēkos ir kaut kas pārlaicīgs, tāpēc krīzes ir neizbēgamas? Šādā gadījumā humors grāmatā nekalpo par mierinātāju, bet gan par morāles nesēju (par spīti tam, šī grāmata nekādā gadījumā nav moralizējoša), liekot arī apjaust, ka mēs ikviens atsevišķās situācijās varam kļūt (un esam kļuvuši) par vientiešiem.
Autorei izcili padodas iedzīvināt personāžus, dažos teikumos atklājot viņu unikālo raksturu, un tas liek šiem personāžiem formēties acu priekšā un iegūt gandrīz vai kinematogrāfiskas kvalitātes
(var runāt par teiciena "dzīve kā kino" apspēli). Turklāt šāda augstas pakāpes iejušanās tēlos padara daudzveidīgus, daudzbalsīgus un ticamus visā grāmatā iekļautos īstekstus. Taču īso tekstu spožums un posts ir valoda, kur katram krikumam ir nozīme, tāpēc, manuprāt, šajā grāmatā šim aspektam vajadzēja veltīt pastiprinātu uzmanību, lai izvairītos no, piemēram, kļūdaina "neparko" un kalkētu frāžu lietojuma, drukas kļūdām un pārprotamības (atsevišķās vietās). Tāpat ar īsiem tekstiem mēdz gadīties, ka dažbrīd iztrūkst katarses, tomēr vienlaikus arī jāapzinās, ka tieši ar šo sajūtu autore grāmatā spēlējas, atceļot nepieciešamību pēc diženuma iespaida, kas varētu nākt komplektā ar katarsi, un aicinot apzināties, ka, "ja viss būtu bijis mazlietiņ savādāk, viss būtu bijis tāpat" (42. lpp.).
