Tirgus kā vērtība Latvijas mērogā būtu īpaši jākopj. Kā to darīt vislabāk – sanākšanā kopīgi prātoja tirgus pārstāvji no dažādiem Latvijas novadiem. Pirms valsts svētkiem Kalnciema kvartālā tika rīkota pirmā Latvijas tirgu konference.

Lai veidotu sadarbību un atvieglotu gan tirgu organizēšanu, gan zemnieku dalību tajos un vienlaikus attīstītu lēnā tūrisma piedāvājumus uz tirgiem kā jau esošiem kultūras un uzņēmējdarbības mezgliem, pirmā Latvijas tirgu konference pulcēja vairāk nekā 70 tirgu pārstāvjus, zemniekus, mājražotājus, pašvaldību pārstāvjus un tūrisma nozares ekspertus, kuri dalījās ar savu pieredzi, izaicinājumiem un iedvesmas stāstiem.

Vajagot stratēģiju un tirgus mēru

Diskusiju laikā par to, kā attīstīt vietējos tirgus, izskanēja dažādas idejas un ierosinājumi, piemēram, Eiropas arhitektūras politikas eksperte Ieva Zībārte pauda viedokli, ka Latvijai vajadzētu savu tirgu mēru, līdzīgi kā nakts mēru, ko savulaik plānoja ieviest Rīgas dome, pilsētas nakts dzīves uzlabošanai. Savukārt Valmieras zemnieku tirgus REKO, kurš darbojas pēc principa "no dobes uz galda", koordinatore un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Guna Ķibere norādīja, ka valstij būtu nepieciešama nacionālā tirgu attīstības stratēģija: "Tirgus ir Latvijas kultūrvēsturiskā vērtība, tāpēc ir jādomā, kā tos saglabāt, kā piesaistīt finansējumu, īpaši mazpilsētām, kā veidot zemnieku un ražotāju kooperāciju, kas būtu izdevīga visai sabiedrībai." Straupes "Slow Food" tirdziņa vadītāja Astrīde Rozīte atzina, ka ļoti svarīgi, lai produkciju tirgotu pats tās ražotājs, kas pircējam zina pastāstīt, kā produkts ir audzēts un kā to vislabāk var izmantot. Tāpēc Straupes tirdziņā tiekot veikta ļoti rūpīga tirgoties gribētāju atlase.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē