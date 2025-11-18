Pagājušajā nedēļas nogalē Sanpaulu, Brazīlijā, notika šī gada pasaules čempionāts skeitborda slalomā, kur augstus rezultātus sasniedza Latvijas pārstāvji no Rīgas, Olaines un Liepājas noskaidrojot meistarīgākos milzu slalomā, līnijslalomā un hibrīdslalomā, informē skeitbordistu pārstāvis Ivars Bācis.
Pirmajā sacensību dienā milzu slalomā vīru, konkurencē par čempionu kļuva Čehijas pārstāvis Petrs Martinū, bet otrā vieta Orionam Lērmanam no ASV. Latvijai medaļu izcīnīja rīdzinieks Gustavs Gailītis, kurš cīņā par trešo vietu pārspēja 2022. gada šīs disciplīnas pasaules čempionu čehu JakubuJirmanu. Aiz viņiem piektajā vietā ierindojās 2019. gada pasaules čempions milzu slalomā, Olaines pārstāvis Artūrs Liskovs un liepājnieks Toms Dreiblats, kuriem attiecīgi piektā un sestā vieta.
Titulētākajam sportistam Jānim Kuzminam, kurš šajā disciplīnā uzvarējis 2023. gadā, radās sarežģījumi ar trases konfigurāciju un bija jāsamierinās ar 14. vieta, bet jaunākajam izlases dalībniekam, liepājniekam Mārtiņam Bārdulim18.vieta.
Dāmu grupā par čempioni kļuva ASV pārstāve Leiola Kahaku, bet Latvijas pārstāves gan uz pjedestāla netika – piektā vieta rīdziniecei Dominikai Adriānai Ozoliņai, septītā vieta liepājniecei Endijai Līgai Gedminai.
Otrajā sacensību dienā tika noskaidroti čempioni līnijslalomā un šī diena izvērtās visveiksmīgākā priekš Latviešiem nopelnot divas zelta un vienu sudraba medaļu! par pasaules čempionu šajā disciplīnā kļuva rīdzinieks Gustavs Gailītis, kuram šoreiz izdevās pirmo reizi pasaules čempionātu gaitā tiekoties savstarpēji, pārspēt titulēto olainieti Jāni Kuzminu. Trešajā vietā ierindojās amerikānis Orions Lērmans, savukārt ceturtā vieta Artūram Liskovam. Liepājnieki Toms Dreiblats un Mārtiņš Bardulis attiecīgi 12. un 16. vietā.
Dāmām par pasaules čempioni līnijslalomā kļuva Gustava Gailīša māsa, rīdziniece Dominika Adriāna Ozoliņa, finālā pārspējot titulēto amerikānieti Līnu Krāmeri, Endijai Līgai Rūjai piektā vieta.
Sacensības noslēdzās ar hibrīdslaloma disciplīnu. Pierādot savu gatavību šim čempionātam, vīru konkurencē par čempionu kļuva rīdzinieks Gustavs Gailītis, finālā pārspēja čehu Petru Martinū un līdz ar to triumfējot arī kopējā ieskaitē. Mazajā finālā amerikānis Orions Lērmans pieveica Tomu Dreiblatu, tādējādi liepājniekam bija jāsamierinās ar koka medaļu. Uzreiz aiz Dreiblats ierindojās Olaines pārstāvji Artūrs Liskovs(piektā vieta) un Jānis Kuzmins (sestā vieta), bet liepājniekam Bardulim 16. vieta.
Visbeidzot dāmu grupā hibrīdslalomā triumfēja amerikāniete Leiola Kahaku. Liepājniecei Endijai Līgai Gedminai izdevās atkārtot savu pērnā gada rezultātu izcīnot trešo vietu, jo mazajā finālā viņa pārspēja rīdzinieci Dominiku Adriānu Ozoliņu.
Līdz ar to ir noslēgusies 2025. gada skeitborda slaloma sezona, savukārt nākamgad pasaules čempionāts norisināsies oktobra vidū Paragvajā pasaules skrituļsportu spēļu ietvaros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu