Bruņoti vīri šonedēļ nolaupījuši 215 skolnieces un 12 skolotājas no katoļu skolas Nigērijas centrālajā daļā, piektdien paziņoja amatpersonas.
Nolaupīšana notika Sv. Marijas skolā Nigēras štata Agvarras rajonā, pavēstīja Nigērijas Kristiešu asociācijas preses sekretārs.
Tas bija otrais skolnieču nolaupīšanas gadījums šonedēļ. Pirmdien bruņoti vīri iebruka vidusskolā Kebi štatā Nigērijas ziemeļrietumos, nolaupot 25 skolnieces.
Pieaugot bažām par drošību, varas iestādes Katsinas un Plato štatos lika piesardzības apsvērumu dēļ slēgt visas skolas.
Daudzas skolas slēdza arī Nigēras štata valdība. Lai risinātu krīzi, Nigērijas prezidents Bola Tinubu atcēla savu dalību starptautiskos pasākumos, tai skaitā G20 samitā Dienvidāfrikas pilsētā Johannesburgā.
Abas nolaupīšanas un uzbrukums baznīcai Nigērijas rietumos, kurā otrdien nogalināti divi cilvēki, notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tamps draudēja militāri reaģēt uz kristiešu nogalināšanām Nigērijā.
Nigērija vēl nav atkopusies no gandrīz 300 meiteņu nolaupīšanas, ko veica džihādistu grupējums "Boko Haram" Borno štata Čibokas pilsētā. Dažas no šīm meitenēm pavadīja gūstā vairākus gadus.
