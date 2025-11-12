Amerikāņu horeogrāfa Džeroma Robinsa balets “Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)“ ir komiska parodija par klasiskās mūzikas klausītājiem.
Šis Latvijas Nacionālā baleta jauniestudējums un otrs viencēliens “Kaktusi“ no rītdienas, 13. novembra, aicinās vienā vakarā iepazīt gan 20. gadsimta baleta klasiku, gan mūsdienu horeogrāfijas spilgtu meistardarbu. Galvenajā – koncerta apmeklētājas Balerīnas – lomā ir vadošā soliste, vairāku starptautisku konkursu laureāte un balvu ieguvēja Jolanta Lubēja.
Vienā vakarā tiks piedāvāti divi izcili baleti, ko iestudē labākās kompānijas visā pasaulē. Zviedru pasaulslavenā horeogrāfa Aleksandra Ekmana (1984) balets "Kaktusi" līdz šim iestudēts jau vairāk nekā divdesmit piecās kompānijās, un to noskatījušies vairāk nekā pusmiljons skatītāju. "Man kaktuss atgādina cilvēkus: mēs sevi pasargājam ar mazām "adatiņām", bet iekšpusē esam maigi, trausli un, jā, bieži diezgan smieklīgi," stāsta horeogrāfs Aleksandrs Ekmans. "Šis darbs arī pajoko par mākslas pasauli. Kā kritiķi un skatītāji mēģina noteikt, kas ir "labs" vai "slikts", "pareizs" vai "nepareizs"."
Savukārt izcilais amerikāņu horeogrāfs Džeroms Robinss (1918–1998) ir aizvadītā gadsimta baleta leģenda, un viņa fonds ļoti uzmana, kam uzticēt 1956. gadā radīto baletu "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)". Nesen tas dejots Tokijā, Zviedrijas Karaliskajā baletā, Parīzes baletā.
Baleta "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)" darbība norisinās Frederika Šopēna klaviermūzikas koncertā, kas tā apmeklētājus aizvilina domu un iztēles dzīlēs. Iedomu tēli atdzīvojas, atklājot cilvēku vājības un fantāzijas plašumus. Džeroms Robinss par šo baletu rakstījis: "Viena no koncerta apmeklējuma baudām ir iespēja pilnībā iegrimt mūzikas klausīšanās procesā. Mūsu iztēlē neapzināti sāk veidoties tēli un ainas, kuru formu un virzienus ietekmē gan dzirdētā mūzika, gan programmiņas saturs, gan klausītāja personīgie sapņi, problēmas un fantāzijas. Tieši Šopēna mūzikai ir raksturīgi izdomāti, "ieprogrammēti" nosaukumi, piemēram, Tauriņa etīde, Minūtes valsis, Lietus lāšu prelūdija un citi."
Galvenās – Balerīnas – lomas atveidotājai Jolantai Lubējai šis gads bijis īpaši veiksmīgs. Iegūta Dejas balva kategorijā "Baletdejotāja", bet janvārī viņa saņēmusi Latvijas Profesionālās baleta asociācijas ceļojošo balvu – Helēnas Tangijevas-Birznieces gredzenu –, kas tiek pasniegts ceturto reizi. Jolanta gribējusi to vilkt pirkstā Dejas balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā aprīlī Cēsīs, bet bažas par dārgās relikvijas drošību ņēmušas virsroku.
Jolanta, par ko saņēmāt Dejas balvu?
J. Lubēja: Par divām skaistām lomām. Viena ir ļoti ilgi gaidītā, temperamentīgā, dzīvespriecīgā un dzirkstošā krodzinieka meita Kitrija baletā "Dons Kihots". Šī tēma man tuva arī tāpēc, ka mans vīrs ir spānis. Ļoti vēlējos šo lomu, un divtik liels prieks, ka ne vien veiksmīgi nodejoju, bet arī dabūju Dejas balvu. Un otra bija atraitnes Simonas meita Liza baletā "Veltīgā uzmanība". Humoristiska un attapīga savas mīlestības nosargātāja par spīti visiem šķēršļiem.
Vai kādreiz jau esat dejojusi Džeroma Robinsa horeogrāfijas?
Jā un nē… Mēs gan viesim no Amerikas, baleta inscenētājam Kiplingam Hjūstonam, kurš iestudē Džeroma Robinsa darbu Latvijas Nacionālajā baletā un bijis izcilā amerikāņu horeogrāfa dejotājs vairāk nekā divdesmit gadu, to neesam teikuši, bet baleta skolā, par laimi, bija tāda iespēja. Aktieru meistarības eksāmenā skolotāja Ludmila Vikanova tieši man iestudēja baletu "Koncerts (jeb Briesmas ikvienam)". Tas bija pirms sešpadsmit gadiem. Bet Latvijas Nacionālajā baletā šis darbs nekad nav iestudēts.