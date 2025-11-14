Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās oktobrī bija vērojams lielākais cenu palielinājums šogad - mēneša laikā cena vidēji palielinājās par 1%, bet kopš gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas augušas par 2,7%, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā tirgus pārskatā.
2025. gada oktobrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 874 eiro par kvadrātmetru. Vienlaikus šogad oktobrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena bija par vidēji 46% zemāka nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi - 1620 eiro par kvadrātmetru.
Sērijveida dzīvokļu vidējās cenas pieaugumu ietekmēja būtiskais piedāvājuma kritums, skaidro "Arco Real Estate".
Atsevišķos mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenu pieaugums šogad veido 5-6%.
Rīgas lielākajos mikrorajonos kopš 2025. gada sākuma dzīvokļu cenas palielinājās par 0,8-5,9%. Lielākās dzīvokļu cenu izmaiņas tika novērotas Juglā, kur tās šogad palielinājušās par gandrīz 6%. Arī Imantā un Ķengaragā šogad sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par vairāk nekā 5%. Savukārt pārējos Rīgas mikrorajonos cenu izmaiņas šogad lielākoties nepārsniedz 3%. Vismazākās dzīvokļu cenu izmaiņas bija vērojamas dārgākajā mikrorajonā - Teikā.
Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena oktobrī vienistabas dzīvokļiem palielinājās par 1%, divistabu dzīvokļiem - par 1,4%, trīsistabu dzīvokļiem - par 1% un četru istabu dzīvokļiem - par 1,1%. Kopš gada sākuma visvairāk palielinājusies divu istabu dzīvokļu vidējā cena - par 3,5%.
Oktobrī salīdzinājumā ar septembri visos Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu vidējā cena palielinājās. Lielākais vidējās cenas pieaugums bija Ķengaragā un Bolderājā, kur cenas mēneša laikā pieauga par 2%. Mazākās cenu izmaiņas konstatētas dārgākajos Rīgas mikrorajonos - Teikā un Āgenskalnā. Tajos vidējā cena palielinājās vien par 0,4%.
Salīdzinot ar 2025. gada sākumu, 2025. gada oktobrī augstākā vidējā dzīvokļa kvadrātmetra cena bija Teikā, bet viszemākā - joprojām Bolderājā. Teikā kvadrātmetra vidējā cena pieauga līdz 1076 eiro par kvadrātmetru. Viena kvadrātmetra zemākā vidējā cena oktobrī bija Bolderājā - 663 eiro par kvadrātmetru, kas arī palielinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi.
Oktobrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 53 000 eiro līdz 56 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākie bija dzīvokļi lietuviešu projekta mājās, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 31 000 eiro līdz 43 000 eiro, un Hruščova laika mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 30 000 eiro līdz 44 000 eiro atkarībā no mikrorajona.
