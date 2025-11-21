Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Rīgā: "Finanšu ministrija ziņoja, ka vidējā darba samaksa 2024. gadā augusi par 9,7%, šā gada pirmajā pusē – par 8,2%. Vienlaikus pensiju pieaugums bija 0,7%. Salīdziniet šo starpību – 9,7 un 0,7%! Ar katru gadu šī starpība tikai pieaug. Vai tas ir godīgi?"
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Valsts drošības, aizsardzības iestādēm vajag būt apolitiskām. Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks, Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona komandiere pulkvede Antoņina Bļodone intervijās izteicās, ka atbalsta Stambulas konvenciju. Bet spēka struktūru pārstāvjiem vajadzētu padomāt par savu autoritāti un to, ka viņi nedrīkst jaukties politikā."
- Andrejs Pičukāns Balvu novadā: "Mani un citus cilvēkus, kas iestājas pret Stambulas konvenciju, sabiedriskie mediji pataisa gluži vai par Latvijas ienaidniekiem, sauc mūs par putinistiem. Varbūt tas ir kādu mērķis – izraisīt šo naidu Latvijas sabiedrībā. Es nevaru vadīt Latvijas draudzi, ja reiz mani ieskaita Latvijas ienaidniekos!"
- Valdis Ozolniekos: "Izlasīju "Latvijas Avīzē" Kristīnes Stepiņas rakstu par Latvijas tirgu konferenci, kurā piedalījās tirgu pārstāvji, zemnieki, mājražotāji. Gribu atgādināt, ka savulaik tika dibināta Latvijas Tirgu savienība, kuras mērķis bija veicināt tirgu attīstību un saglabāt tos kā nacionālo vērtību. Cīnījāmies, lai tiktu pieņemts tirgu likums. Varas gaiteņos tika lemts, ko drīkst un ko nedrīkst pārdot tirgū. Ir jābūt tiem, kuri kaut ko gatavi ražot, piedāvāt. Diemžēl mazie ražotāji, zemnieki ir gājuši mazumā. Redzu, kas noticis ar Centrāltirgu, Vidzemes tirgu, un tādu tirgu ir pilna Latvija. Bet tiem uzņēmējiem un saimniekiem, kas piedalījās minētajā konferencē, gribu novēlēt – lai izdodas!"
- Ingrīda Kauguros: "Skatījos portālos bildes no pieņemšanas Rīgas pilī. Par dažu personu apģērbu es biju šokā – vīriešiem bikses nošļukušas, daža dāma bikškostīmā, kādā es varbūt pat uz teātri neietu..."
