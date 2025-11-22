Rietumvalstu līderi, kas sestdien pulcējušies Dienvidāfrikā uz G20 samitu, paziņoja, ka ASV plāns kara izbeigšanai Ukrainā ir pamats, pie kura būs nepieciešams papildu darbs.
"Mēs esam stingri attiecībā uz principu, ka robežas nedrīkst mainīt ar spēku. Mēs esam nobažījušies arī par ierosinātajiem ierobežojumiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kas padarītu Ukrainu neaizsargātu pret uzbrukumiem nākotnē," viņi norādīja kopīgā paziņojumā.
Tekstu parakstīja Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Norvēģijas un Eiropas Savienības vadītāji, kā arī Kanādas un Japānas premjerministri.
Tas tika izdots pēc steidzamas sanāksmes G20 samita kuluāros Johannesburgā, reaģējot uz ASV virzīto plānu.
Līderi norādīja, ka viņi "atzinīgi vērtē ASV nepārtrauktos centienus panākt mieru Ukrainā" un uzskata, ka ASV 28 punktu plāns "ietver svarīgus elementus" šā mērķa sasniegšanai.
"Tāpēc mēs uzskatām, ka šis projekts ir pamats, pie kura būs nepieciešams papildu darbs,"
teikts paziņojumā.
Tajā tika uzsvērts, ka "to elementu īstenošanai, kas attiecas uz Eiropas Savienību un NATO, būs vajadzīga attiecīgi ES un NATO dalībvalstu piekrišana".
"Mēs esam gatavi iesaistīties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mieru nākotnē," norādīts paziņojumā.
Jau ziņots, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu