Latvijas futbola izlase šovakar pulksten 19.00 viesos aizvadīs pārbaudes spēli pret Ziemeļmaķedoniju, gatavojoties Pasaules kausa pēdējam mačam 16. novembrī Leskovacā pret Serbiju. Abas spēles translēs LTV 7.
Latvija ar Ziemeļmaķedoniju tikusies piecas reizes, visās piedzīvojot zaudējumus. Divi no tiem arī pērn Paolo Nikolato vadībā – 0:3 un 0:1. Maķedonieši aizvada sekmīgu Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu un šobrīd atrodas otrajā vietā grupā, par punktu atpaliekot no Beļģijas un par trim apsteidzot Velsu, kam vēl spēle rezervē. Visticamākais, maķedonieši un velsieši pēdējā kārtā izspēlēs otro vietu, kas ļaus turpināt cīņu par vietu finālturnīrā "play off" kārtā, velsieši gan tajā varēs spēlēt, arī pateicoties vietai rangā Nāciju līgā.
Savukārt Serbijai šādas opcijas nebūs, līdz ar to nav vajadzīga papildu motivācija izcīnīt otro vietu. Šobrīd to ieņem Albānija, kam par punktu vairāk. Serbiem jāspēlē ar Angliju viesos un Latviju mājās. Albāņi viesosies Andorā un uzņems Angliju, kuriem vieta finālturnīrā garantēta. Serbi oktobra sabraukumā pēc zaudējuma albāņiem un vēl pirms spēles pret Andoru atbrīvoja galveno treneri Draganu Stojkoviču. Oktobra izskaņā par vadītāju tika apstiprināts Veļko Paunovičs, kuram pēdējā pieturvieta bija Spānijas pēc spēka otrās līgas klubs Ovjedo "Real", no kurienes tika atlaists 9. oktobrī pēc pusgadu ilga darba.
Latvija kvalifikācijas turnīrā septiņās spēlēs ieguvusi piecus punktus, grupā ieņemot pirmspēdējo, ceturto vietu. Ar Serbiju šī būs vien otrā tikšanās, septembrī Rīgā mūsējie zaudēja ar 0:1. Šajā sabraukumā Serbijai jāiztiek bez izlases gūto vārtu rekordista Aleksandra Mitroviča (104 mačos 63 vārti), bet ir Rīgā vienīgos vārtus guvušais Turīnas "Juventus" pamatsastāva uzbrucējs Dušans Vlahovičs un vēl virkne spēlētāju no top pieci līgām.
Latvijas U-19 izlase Eiropas čempionāta kvalifikāciju Kauņā vakar uzsāka ar neizšķirtu 2:2 pret Skotiju (vārti Matīsam Siliņam un Helvijam Jokstam). Vēl jāspēlē pret Angliju un Lietuvu, elites kārtā iekļūs divas vienības un labākā no grupu trešo vietu ieguvējām.
