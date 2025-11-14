Svinot Latvijas 107. dzimšanas dienu, kā katru gadu, Rīgā un citās Latvijas pilsētās un novados šajā laikā notiks skaisti svētku koncerti. "Kultūrzīmju" izvēlē – septiņi no plašā piedāvājuma.
Sestdien, 15. novembrī, plkst. 18 Smiltenes kultūras centrā svētku koncertā "Mārtiņš Brauns – Latvijai!" uz skatuves kāps Latvijas Radio koris, diriģents Sigvards Kļava un instrumentālā grupa. 70. dzimšanas dienas svinībām komponists Mārtiņš Brauns kopā ar diriģentu Sigvardu Kļavu izveidoja dziesmu programmu, lai svinētu gan savu, gan arī Latvijas jubileju. Domājot par Mārtiņa Brauna korim rakstītajiem darbiem, nenāk prātā latviešu kordziesma tās klasiskajā izpratnē. Lai arī no roka skatuves un tā sauktās vieglās un teātra mūzikas pasaules nākdams, viņš prata radīt unikālas, izklāstā tik saprotami vienkāršas un garīgajā izteiksmē neizmērojami dziļas dziesmas.
Pirmdien, 17. novembrī, plkst. 17 Alojas kultūras namā valsts svētku noskaņās uzstāsies Rīgas Saksofonu kvartets un soprāns Terēze Gretere ar koncertprogrammu "Tu atnāci pie manis". Svētku programma iezīmē kvarteta pirmo radošo satikšanos ar jauno dziedātāju, kopīgi pārlapojot Georga Pelēča un Kārļa Lāča skaņdarbus.
Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" Latvijas dzimšanas dienas svinību programma šogad uzticēta Reinim Sējānam, kurš pirmdien, 17. novembrī, plkst. 15 un 19 sniegs klausītājiem vēl nebijušu iespēju piedzīvot projekta "Ieklausies Dvēseļu putenī" dzīvo atskaņojumu. Kopā ar iemīļotajiem māksliniekiem – Intaru Busuli, Jāni Aišpuru, Goran Gora, Lindu Leen, Māri Mihelsonu, grupām "Instrumenti", "Cosmos", "Sudden Lights", "Latvian Voices", "Musiqq" un Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā skanēs latvieša sirdij nozīmīgas dziesmas, kuras cauri laikiem iemantojušas nozīmīgu vietu teju katrā Latvijas mājā.
Pirmdien, 17. novembrī, plkst. 18 Saulkrastu kultūras namā "Zvejniekciems" notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas svinīgais pasākums, kurā tiks sveikti novada iedzīvotāji par īpašiem nopelniem, kā arī skanēs svētku koncerts "Svinam Latviju" ar latviešu mūzikas klasiķu – Raimonda Paula, Imanta Kalniņa un Mārtiņa Brauna – mūziku. Orķestris "Rīga" un solisti Aija Vītoliņa, Daumants Kalniņš un Romāns Vendiņš dāvās iespēju caur pēdējās simtgades latviešu mūziku just kopā būšanas prieku.
Svētku dienā, 18. novembrī, plkst. 18 Nacionālajā teātrī skanēs Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas koncerts, kas tiešraidē būs skatāms Latvijas Televīzijas 1. kanālā, kā arī klausāms Latvijas Radio 3 "Klasika" tiešraidē. Organizatori – "Latvijas koncerti" – uzsver, ka 18. novembris ir diena, kad svinam to, ka varam satikties un būt kopā mūsu neatkarīgās Latvijas dzimšanas dienā. Un kaut uz brīdi apzināties, cik ļoti mēs cits citam esam svarīgi šajā valstī. Uzstāsies koris "Kamēr…" un diriģents Jurģis Cābulis, Shipsea, Emīlija, "Astro’n’out", "Sudden Lights", "Instrumenti", bērnu vokālais ansamblis "Siguldiņa". Koncerta vadītāja – tikko Dzintara Dreiberga filmā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" sevi spilgti pierādījusī aktrise Agnese Budovska, režisors – Valters Sīlis.
Ventspils koncertzālē "Latvija" 18. novembrī plkst. 16 Latvijas valsts svētku koncertā skanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un citu komponistu kino un teātru mūzika. Uzstāsies Rīgas Saksofonu kvartets – Aigars Raumanis, Rūdolfs Pēteris Rubenis, Ainars Šablovskis un Baiba Tilhena – un Latvijas Nacionālā teātra aktieri Raimonds Celms un Līga Zeļģe.
18. novembrī plkst. 15 VEF Kultūras pilī skanēs orķestra "Rīga" svētku koncerts, kuram pēc orķestra aicinājuma ģitārists un komponists Mārcis Auziņš radījis jaundarbu "Maiden Voyage" pūšaminstrumentu orķestrim, kas koncertā piedzīvos pasaules pirmatskaņojumu. Skanēs arī Mārtiņa Miļevska dinamiskais un saturiski kontrastējošais skaņdarbs "Četras impresijas", kā arī Andra Sējāna kompozīcija "Karavāna".
"Studijai Lokomotīve" – 30. Šī ir viena no vecākajām kinostudijām Baltijā – dibināta īsi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1995. gada nogalē, un šo gadu laikā tapušas 42 filmas – 20 spēlfilmas, 14 dokumentālās filmas un astoņas animācijas filmas. Atskatoties uz paveikto, līdz 21. novembrim kinoteātrī "K. Suns" var skatīties 12 seansus ar "Studijā Lokomotīve" tapušām filmām. "Atskatoties uz paveikto, īpašs prieks ir par lietām, kur izdevies būt par celmlaužiem: studija veidojusi pirmo Latvijas–Lietuvas kopražojuma spēlfilmu pēc neatkarības atgūšanas, kā arī pirmo spēlfilmu, kurā sadarbojās visas trīs Baltijas valstis. Šādas sadarbības tolaik bija kas nebijis, bet tagad jau ir ikdienas prakse," atceras studijas dibinātājs Roberts Vinovskis.
Nacionālajā – "Viss par Ievu". Kāda Brodvejas teātra aizskatuves atmosfēra un tajā notiekošās intrigas... Tomēr teātra pasaule ir tikai fons, kas liek aizdomāties par mūsdienu pasaulē un arī Latvijā aktuālām tēmām – karjeru, personības kulta radīšanas mehānismu, paaudžu maiņu un nenovēršamo pretrunu starp darba tirgū pieprasīto pieredzi un tikpat ļoti nepieciešamajām "jaunajām asinīm". Režisore Ināra Slucka Nacionālā teātra Lielās zāles jaunākajam iestudējumam "Viss par Ievu" izvēlējusies Latvijā vēl ne reizi neiestudēto amerikāņu aktrises un literātes Mērijas Orras lugu, kas pasaulē pazīstama arī kā literārais avots vienai no visvairāk godalgotajām Džozefa Mankeviča Holivudas kinofilmām "Viss par Ievu". Pirmizrāde sestdien, 15. novembrī. Stāsta centrā ir leģendāra teātra aktrise Margo Kreina, kura joprojām bauda publikas atzinību, līdz pie apvāršņa parādās Īva Heringtone. Teātra dīvas Margo Kreinas lomā – Maija Doveika vai Evija Krūze, viņas talanta pielūdzēja Īva – Madara Reijere vai Agate Marija Bukša.
Ingemāras Treijas mākslas burvība. Galerijā "Bazar’t’’ apskatāma Ingemāras Treijas gleznu izstāde "Sarunas", kurā apvienotas divas atšķirīgas ekspozīcijas – monumentālā un miniatūrā. Darbos reālisms pāriet abstraktajā pasaulē, veidojot sirreālu noskaņu un sajūtu, ka esam kaut kur starp šo gleznu un īstenību. Ingemāra Treija vada Tukuma mākslinieku grupu un regulāri organizē tās izstādes Tukumā, Rīgā un citās pilsētās un novados.
Daile iziet pasaulē. Turpinot sekmēt Latvijas skatuves mākslas atpazīstamību pasaulē un dibinot jaunas sadarbības Eiropā, no 5. līdz 9. novembrim Dailes teātrī risinājās divi nozīmīgi pasākumi – "STAGES" forums un Eiropas Teātru apvienības ("European Theatre Convention", ETC) starptautiskā teātra konference. Tie ir vieni no lielākajiem Eiropas skatuves mākslas notikumiem, kurus apmeklēja vairāk nekā 300 viesu no Latvijas un ārvalstīm.
