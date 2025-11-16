4. decembrī “Xiaomi” arēnā notiks populārais "Chippendales" šovs, kas pasaulē pazīstams kā viens no karstākajiem vīriešu priekšnesumiem. Šoreiz Rīgā tiks rādīta jaunā programma "All Night Long Tour", kurā apvienota enerģiska horeogrāfija, jauns sastāvs un ballītes atmosfēra.
"Mēs esam pārradījuši šo pieredzi ar jaunākās paaudzes horeogrāfiju un dinamiskām ainām. Katra detaļa ir pārdomāta, lai šis vakars kļūtu par neaizmirstamu," stāsta šova producente Danielle Pearson.
"Chippendales" Lasvegasā uzstājas jau vairāk nekā 20 gadus un 12 reizes ieguvuši balvu "Best of Las Vegas". Zīmols iemantojis leģendāru statusu arī televīzijā — par to stāsta HULU seriāls "Welcome to Chippendales", kam bijušas piecas "Emmy" nominācijas.
Biļetes uz Rīgas šovu pieejamas "Biļešu serviss" kasēs.
