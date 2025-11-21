Sestdien un svētdien Latvijas lielākajā daļā spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz sestdienu daudzviet īslaicīgi līs un snigs, uz autoceļiem veidosies apledojums. Dienas laikā vietām Kurzemē un Vidzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Svētdien nokrišņi prognozēti galvenokārt tikai Kurzemē.
Brīvdienās piekrastē brīžiem gaidāmas vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra nakts un rīta stundās pazemināsies līdz 0..-6 grādiem, bet piekrastē saglabāsies siltums līdz +2..+6 grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi, piekrastē - līdz +7 grādiem.
Pirmdien no dienvidaustrumiem tuvosies ciklons un sniega mākoņi, nokrišņi galvenokārt skars Latvijas austrumu daļu. Arī nākamās nedēļas turpinājumā brīžiem iespējams sniegs un lietus. Dzestrākajās naktīs gaisa temperatūra vietām noslīdēs zem -5 grādiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu