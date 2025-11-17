Latvijas Nacionālajā teātrī notikusi pirmizrāde režisores Ināras Sluckas jaunākajam iestudējumam – amerikāņu rakstnieces Mērijas Orras stāstam "Viss par Ievu". Kā vēsta teātris, tā ir "izrāde par laiku, kas rit un liek mainīties tev pašam, lai turpinātu dzīvot un strādāt, un kāpt pa karjeras kāpnēm, un ne tikai sasniegt virsotnes, bet arī iespēju baudīt dzīvi.
Ja tu nespēj mainīties, tevi ieskaita aizejošā paaudzē, jo pie durvīm vienmēr stāv nākamie. Šoreiz – pie kāda Brodvejas teātra ieejas vēlā rudens vakarā noplukušā mētelītī tērptās Īvas Heringtones izskatā."
"Latvijas Avīze" sarunai par skatuvi un laiku aicināja aktrisi Eviju Krūzi, kura līdz ar Maiju Doveiku ir viena no galvenās varones, slavenās skatuves zvaigznes Margo Kreinas atveidotājām.
Kā jūtaties uz skatuves šajā izrādē, kas attēlo teātra dzīvi?
E. Krūze: Uz skatuves tiešām visi runājam gluži vai par sevi, tā ir mūsu tik pazīstamā vide. Šoreiz viss ir ļoti pazīstams, nav kā citkārt jāizstudē, kā dzīvo ārsti vai kādas ir viņu profesijas aizkulises, vien jāielaiž notikums un stāsts sevī un tas caur sevi jāizdzīvo. Turklāt varam atklāties dubultā – ko par visu, kāda ir teātra dzīve, domājam gan kā mūsu tēli, gan kā mēs paši.
Vai, līdzīgi kā izrādē, arī jūs esat manījusi pie dienesta durvīm stāvam kādas jaunas meitenes noplukušā mētelītī, kuras tik ļoti gribētu iekļūt teātra pasaulē?
Situācijas lugā tik tiešām ir atpazīstamas un tik saprotamas, ka viegli var noticēt cilvēkam, kurš mīl teātri, kurš mīl tevi kā aktrisi un kuru tu iedvesmo dzīvot. To visu uzklausot, var aizmigloties acis un nesaredzēt īsto patiesību. Tiesa, šis ir īpašs stāsts par īpašu meiteni, kas prot virzīties un kurai piemīt īpašās īpašības miljonu vērtībā. Viens no lugas varoņiem par viņu saka, ka tādai, lai tiktu uz priekšu, nekas nav svēts. Tā tiešām varētu būt, bet neteiktu, ka teātra vidē kas tāds ir tik nosodāms. Nevaru gan teikt, ka tā notiktu pašlaik pie mums, bet līdzīgus reālus piemērus tiešām zinu un stāsti var būt dažādi.
Arī man ir sava fane, meitene sekotāja, kura pirms kādiem desmit gadiem sāka sekot līdzi. Tagad, gluži kā lugā, viņa tikusi līdz pat spēlēšanai uz Nacionālā teātra skatuves, turklāt pat spēlējot tieši to lomu, ko spēlēju pirms gadiem divdesmit. Tomēr lugas stāsts nav par manu meiteni, manējā ir tīra un no zelta. Savukārt rakstnieces Mērijas Orras meitene bija gatava izdzēst skatuves zvaigzni un būt viņas vietā.
Iespējams, šādā veidā caur slavenām aktrisēm daudzas meitenes pietuvojas teātrim. Būtībā to var saukt arī par skolotāju izvēli, jo ļoti daudzām aktrisēm ir fanes, meitenes, kas grib tuvāk iepazīties un vairāk uzzināt par profesiju, iemācīties. Tā gan ir ļoti personīga, ekskluzīva profesijas apguve, jo ne vienmēr kādu pielaižam sev tik tuvu klāt, kā parādīts lugā, bet – tā notiek.