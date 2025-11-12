Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pirmdien piedraudējis konfiscēt ap 1200 Lietuvas kravas automašīnu, kas iestrēgušas Baltkrievijā, jo Lietuva no 30. oktobra līdz novembra beigām slēgusi robežu, tā reaģējot uz cigarešu kontrabandas balonu skaita pieaugumu no Baltkrievijas, kādēļ vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs.
Lukašenko pagājušajā nedēļā parakstīja dekrētu, kas aizliedz Lietuvā un Polijā reģistrētiem kravas automobiļiem un traktoriem braukt caur Baltkrievijas teritoriju. Ierobežojumi būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim. Baltkrievijas varasiestādes ir atteikušās atvērt koridoru, lai izlaistu iestrēgušās Lietuvas kravas automašīnas, un pieprasa, lai Lietuva pilnībā atvērtu robežu. Tiek uzstāts, lai lietuvieši kravas automašīnas pārvietotu uz maksas stāvvietām, kur prasa fantastisku maksu – 120 eiro diennaktī. Atteikuma gadījumā tiek draudēts ar kravas autofurgonu prettiesisku konfiskāciju.
Lietuvas Nacionālās autopārvadātāju asociācijas pārstāvis atzinis, ka autovadītāji, kas iesprostoti ar saviem spēkratiem Baltkrievijā, ir noguruši un dusmīgi, un daļa kravu var sabojāties. Savukārt Lukašenko apgalvojis, ka jautājumu par Lietuvas robežas slēgšanu aktualizēs Baltkrievijas varasiestāžu kontaktos ar Vašingtonu.
