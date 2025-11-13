Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera nacionālās drošības padomnieks Džonatans Pauels centies izveidot neoficiālu saziņas kanālu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem.
Šā gada sākumā Pauels esot zvanījis Putina ārpolitikas padomniekam Jurijam Ušakovam, teikuši avoti. Mēģinājums nodibināt kontaktus ar Kremli bijis saistīts ar Londonas bažām par ASV prezidenta Donalda Trampa nostāju Ukrainas jautājumā. Lielbritānija bija noraizējusies, ka Vašingtonas politika nesakritīs ar Eiropas valstu interesēm. Tomēr Pauela telefonsarunai ar Ušakovu nebija turpinājuma, un ar to neizdevās atvērt jaunu komunikācijas kanālu ar Putina tuvāko loku, klāstīja izdevuma avoti. Viens no izdevuma sarunbiedriem atzina, ka saruna "nenoritēja labi". Pauela aicinājums bija neatkarīga Lielbritānijas iniciatīva, ko atbalstīja dažas Eiropas galvaspilsētas, sacīja Eiropas amatpersona. Lielbritānijas valdība apstiprināja, ka Pauels centies izveidot neoficiālu saziņas kanālu. Arī Kremlis apstiprināja, ka bijis kontakts ar Londonu. To apliecināja arī Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs. "Dialogs netika turpināts. Lieta tāda, ka šī kontakta gaitā bija izteikta sarunu biedra dedzīga vēlme būtībā pastāstīt par eiropiešu nostāju," klāstīja Peskovs. "Un trūka kaut kādu nodomu un vēlmju uzklausīt mūsu nostāju," rezumēja diktatora preses sekretārs.
