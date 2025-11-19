Iedomāsimies, ka ikdiena būtu jāpavada mājā un iziet varētu tikai ar cita cilvēka palīdzību. Nokļūt uz darbu, veikalu vai vienkārši doties pastaigā būtu neiespējami. Tā ir realitāte, ar kuru sastopas tūkstošiem cilvēku ar kustību traucējumiem. Lai uzlabotu viņu dzīves apstākļus, Eiropas Savienības Atveseļošanās fonds Latvijai piešķīris 5 miljonus eiro mājokļu pieejamības pielāgošanai. Projektu īsteno 39 pašvaldības, tostarp Gulbenes novads, vēsta 360TV Ziņas.
Gulbenes iedzīvotāja Mārīte ratiņkrēslā nonāca pirms diviem gadiem, un šajā laikā ārā no mājas varēja iziet tikai ar citu palīdzību, tāpēc pārsvarā dienas nācās pavadīt četrās sienās. Mārīte, Gulbenes iedzīvotāja: "Mājās invalīdam ir ļoti smagi, jo tu esi norobežots no apkārtējās vides. Tā ir invalīdam pasaka." Pateicoties jaunajam pacēlājam, Mārīte beidzot var iziet no mājas saviem spēkiem. Tagad viņa ik dienu dodas ārā svaigā gaisā, brauc uz pilsētu, un jau apmeklējusi teātri.
Mārīte: "Otrā dzīve sākās. Protams, man ir jāmaina domas un jāmainās pašai, lai ieietu atkal sabiedrībā tāds, kāds esi. [...] Kaut vai svaigā gaisā. Es dzirdu skaņas, nevis tikai TV un radio." Mārīte ir viena no sešiem Gulbenes iedzīvotājiem, kura saņem palīdzību projekta ietvaros. Zane Ozola Ozoliņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja, skaidro: "Uzstādīsim četrus pacēlājus – trīs diagonālos daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpās, vienu vertikālo, kā arī pielāgosim divas vannas istabas."
Pacēlāju uzstādīšana šaurajās kāpņu telpās, protams, bija jāsaskaņo ar mājas kaimiņiem, taču kaimiņi, izprotot situāciju, šo lēmumu pieņēma. Projekta ietvaros kopumā palīdzēs 250 cilvēkiem ar kustību traucējumiem visā Latvijā, tai skaitā jauniešiem, nodarbinātām un sociāli aktīvām personām. Viena mājokļa pielāgošanai paredzēti vairāk nekā 18 000 eiro. Mārīte norāda, ka bez šāda projekta pensionāram pie šāda pacēlāja tikt nav reāli.
Anna Grīnberga, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte, uzsver: "Plašāka durvju aile, lai viņš varētu mierīgāk izbraukt no vienas istabas uz otru. Plašāka vannasistaba, lai viņš var tur tīri elementāri veikt funkcijas. Tam būtu jābūt pašsaprotami, bet, diemžēl, ir tā, kā ir. Tomēr viņš ir tāds pats līdzvērtīgs sabiedrības loceklis, kādi mēs esam visi."
30 cilvēkiem mājokļa pieejamība jau ir uzlabota, citviet darbi vēl turpinās, un tos plānots pabeigt nākamā gada vasarā.
Mārīte uzsver, ka ar pacēlāja uzstādīšanu diemžēl viss nav atrisināts. Joprojām ir daudz veikalu un citu publisku vietu, kur ieeja viņai ir liegta, jo durvis ir pārāk šauras vai pie ieejas ir augstas apmales. Viņa aicina gan uzņēmējus, gan pašvaldību un valsts iestādes pielāgot telpas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
