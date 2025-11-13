Krievijas parlamenta apakšpalāta Valsts dome pieņēmusi likumprojektu, ar kuru no 16 līdz 14 gadiem tiek samazināts vecums, no kura iestājas kriminālatbildība saskaņā ar vairākiem krimināllikuma pantiem, tai skaitā par sabotāžu, otrdien ziņoja tīmekļa izdevums "Mediazona".
Izdevums norādīja, ka Krievijā 14 gadus vecus jauniešus turpmāk varēs saukt pie kriminālatbildības pēc visiem ar sabotāžu saistītiem pantiem, tas ir, par sabotāžas izdarīšanu, palīdzību sabotāžas veikšanā, apmācību sabotāžas veikšanā, sabotāžas grupas organizēšanu un piedalīšanos šādā grupā.
Attiecībā uz pantiem, kas saistīti ar terorismu, Krievijas likumdevēji nolēma pazemināt atbildības vecumu apsūdzībām par palīdzību teroristiem, tostarp par terorisma finansēšanu, kā arī par dalību teroristu grupās. "Mediazona" vērš uzmanību uz to, ka Krievijā ar sabotāžu saistītie krimināllikuma panti bieži tiek izmantoti, izmeklējot krimināllietas par dzelzceļa infrastruktūras aizdedzināšanu, tostarp pret nepilngadīgajiem, kas darbojušies tiešsaistes krāpnieku ietekmē.
