Pēc 15 Latvijas izlasē nospēlētiem gadiem ardievas valstsvienībai teiks kapteinis Dairis Bertāns.
Septembrī 36. jubileju atzīmējušais aizsargs paziņojis, ka no izlases atvadīsies 28. novembrī Latvijas un Nīderlandes mačā Rīgā Pasaules kausa kvalifikācijas ievadā. Bertāns Latvijas izlasē debitēja 2010. gadā, kas bija lielo pārmaiņu laiks valstsvienībā, sevi piesakot spilgtai jauno spēlētāju paaudzei. Kopumā izlasē 158 spēles, oficiālajos mačos – 89, un tas ir izlases rekords. Dairis spēlējis piecos Eiropas čempionātos, gūstot 343 punktus, šajā rādītājā ieņemot otro vietu. Vienas spēles personiskais rekords – 28 gūti punkti 2013. gada finālturnīrā pret Franciju. Aizpērn Bertāns piedalījās Pasaules kausā. Valstsvienības kapteiņa apsēju Dairis Bertāns saņēma 2021. gadā, kad par galveno treneri sāka strādāt Luka Banki. Tas arī sakrita ar laiku, kad karjeru beidza priekšgājējs kapteiņa amatā Jānis Blūms.
Šī sezona veterānam iesākusies neveiksmīgi, FIBA Čempionu līgā četrās spēlēs izdevies realizēt vien 13 procentus tālmetienu, vidēji mačā gūstot 3,8 punktus. Latvijas–Igaunijas līgā gan viss kārtībā – 43 procenti tālmetienos un 10,9 punkti spēlē. "VEF Rīga" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs tabulā ieņem trešo vietu un sestdien Olimpiskajā sporta centrā uzņems Tallinas "Kalev/Cramo".
Latvijas sieviešu izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmo apli noslēgusi kā grupas līdere, bet identiska bilance 2-1 ir arī Slovēnijai un Nīderlandei. Pēc zaudējuma slovēnietēm Matīsa Rožlapas vadītā komanda mājās ar 89:62 pieveica Nīderlandi un ar 89:47 – Igauniju. Turpinājums martā, otrajā kārtā iekļūs grupas divas labākās vienības un trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu