Vācijas augstākā kalna – 2962 metrus augstās Cūgšpices Bavārijas Alpos – virsotni vainagojošais apzeltītais krusts otrdien tika demontēts un ar helikopteru nogādāts restauratoru rokās.
Viņu uzdevums ir ne tikai atjaunot 4,88 metru augsto un 300 kilogramu smago, apzeltīto metāla krustu, bet galvenokārt attīrīt to no biezā uzlīmju slāņa (attēlā). Cūgšpici ik gadu apmeklē ap 600 tūkstoši tūristu un daudzi uzskata par pienākumu atstāt tur kādu pašiem svarīgu uzlīmi. Pirmo krustu virsotnē uzstādīja 1851. gadā. Pašreizējā tā kopija Cūgšpicē nonāca 1993. gadā. Restauratoriem līdz oficiālajam ziemas tūrisma sezonas sākumam 28. novembrī zīmi jāsakārto un jāuzstāda atpakaļ.
