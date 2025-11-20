Latvijas Radio simtgadei tapis audiodetektīvseriāls piecās sērijās "Plānās sienas", ko pēc Jāņa Joņeva oriģinālscenārija skaņu vidē iedzīvinājis režisors Staņislavs Tokalovs. Šī ir nebijuša formāta audiodrāma, kurā izmantotā skaņas tehnoloģija ļauj klausītājam notikumus izjust teju kā klātienē. Detektīvs pieejams Latvijas Radio mobilajā lietotnē un portālā "LSM.lv".
Detektīvseriāla darbība norisinās mazā ciematā, kur visi pazīst visus. Dzīve rit ierasto gaitu, līdz kādā dienā mājas iemītnieks Vecais Hipijs, vientuļš bijušais mūziķis, tiek atrasts nogalināts savā dzīvoklī. No lielās pilsētas atbraukušajam izmeklētājam ir vairāk jautājumu nekā atbilžu, taču visvairāk viņu mulsina fakts, ka nekādi nav izskaidrojams, kā noziedznieks ticis iekšā vai ārā no dzīvokļa. Kļūst skaidrs – aiz plānām sienām slēpjas lieli noslēpumi.
"Šī audiodrāma ir kā kino bez ekrāna – tevi pilnībā apņem skaņa. Tu dzirdi, no kuras puses kāds tuvojas, kur stāv runātājs, kur kaut kas saplīst... Visu notikumu centrā esi tu pats – klausītājs. Tāpēc arī šo telpiskās skaņas piedzīvojumu aicinājām radīt tieši kinorežisoram Staņislavam Tokalovam. Savukārt ticamu un pat sajūtamu audio vidi ir radījis skaņu režisors Jānis Eglītis kopā ar komandu. "Plānās sienas" būs kārtīgs detektīvs – mums, Latvijas iedzīvotājiem, atpazīstamā vidē, ar pamatīgu intrigu, aizraujošu nozieguma izmeklēšanu un negaidītu atrisinājumu," stāsta seriāla producente Lelde Troska.
Seriāls "Plānās sienas" veidots, izmantojot binaurālās skaņas tehnoloģiju, kas ļauj piedzīvot notiekošo tā, it kā klausītājs atrastos notikumu vidū. Lai gūtu labāko iespējamo seriāla klausīšanās pieredzi, veidotāji iesaka to klausīties austiņās. Šis ir asprātīgs un kārtīgs detektīvs, kurā spēlē lieliski un skatītājiem labi pazīstami aktieri, bet pie tā tapšanas strādājuši pieredzējuši Latvijas kultūras profesionāļi.
Kolorīto tēlu lomās iejutušies Jurģis Spulenieks, Inese Ramute, Kaspars Znotiņš, Toms Veličko, Māra Mennika, Dace Bonāte, Gundars Āboliņš, arī Latvijas Radio 2 ētera personība Baiba Palkavniece un citi talantīgi aktieri. Tituldziesmas komponists un izpildītājs ir Edgars Šubrovskis, mūzikas autors – Jānis Līde.
