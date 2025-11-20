Vai var uzticēties sadzīves tehnikai ar vizuāliem defektiem? Ekspertu skaidrojums

Mājsaimniecības aprīkošana ar jaunu tehniku ir nozīmīgs ieguldījums, kur nepieciešams rast līdzsvaru starp ierīces kvalitāti un pieejamo budžetu. Gudrs risinājums, kas ļauj apvienot augstu veiktspēju ar izdevīgu cenu, ir sadzīves tehnika ar defektiem – ilgtspējīga alternatīva, kas gūst arvien lielāku popularitāti.
Ar profesionāliem ieteikumiem, kādos gadījumos uzticēties šādām ierīcēm un kādi ir galvenie ieguvumi, dalās sadzīves tehnikas veikala VDE eksperts.
Kā rodas vizuālie defekti, un vai tie ietekmē sadzīves tehnikas darbību?
Vizuālie defekti ir kosmētiski bojājumi, kas nekādā veidā neietekmē ierīces tehnisko stāvokli, funkcionalitāti vai kalpošanas ilgumu. Šie trūkumi visbiežāk rodas preces loģistikas procesā – transportēšanas, pārkraušanas vai uzglabāšanas laikā noliktavās.
Rezultātā pilnībā jauna un nelietota iekārta iegūst nelielu skrāpējumu vai bukti, kas liedz to pārdot kā pirmās šķiras preci. Tā vietā, lai šādas ierīces tiktu norakstītas, tās nonāk tirdzniecībā par ievērojami samazinātu cenu, sniedzot pircējam iespēju iegādāties jaunu tehniku lētāk.
Šāda pieeja atbalsta aprites ekonomikas principus, samazinot nevajadzīgu atkritumu daudzumu un resursu patēriņu. Izvēloties sadzīves tehniku ar defektiem, pircējs iegūst ne tikai finansiālu labumu, bet arī veic videi draudzīgu pirkumu. Biežākie vizuālo defektu veidi ir:
● nelieli skrāpējumi, nobrāzumi vai krāsojuma defekti uz korpusa sāniem vai priekšpuses;
● nelieli iespiedumi (buktes);
● bojāts oriģinālais iepakojums, kas radies sadzīves tehnikas pārvadāšanas laikā;
● ierīces no veikalu ekspozīcijām, kas nav bijušas lietošanā.
Kā atšķiras jauna tehnika ar vizuāliem defektiem no mazlietotas tehnikas?
Būtiskākais ir izprast atšķirību starp pilnīgi jaunu ierīci ar nelielu kosmētisku bojājumu un tehniku, kas ir bijusi lietošanā un pēc tam profesionāli atjaunota. Tāpēc, lai nodrošinātu pircējiem pilnīgu skaidrību un palīdzētu izvēlēties piemērotāko risinājumu, VDE veikalos un e-veikala vde.lv piedāvājumā katra ierīce ir iedalīta vienā no trīs pamatkategorijām, kas precīzi raksturo tās stāvokli un izcelsmi.
● A kategorija: pilnīgi jaunas ierīces, bez jebkādiem defektiem un oriģinālajā iepakojumā.
● B+ kategorija: jauna un nelietota sadzīves tehnika ar defektiem, kam ir tikai vizuāli, kosmētiski bojājumi. Šīs ierīces ir tehniski identiskas A kategorijas precēm, un pirms pārdošanas tām tiek veikta papildu pārbaude VDE Servisa centrā, lai garantētu nevainojamu darbību.
● B- kategorija: mazlietota sadzīves tehnika, kas parasti lietota ne ilgāk kā 12 mēnešus. Šīs ierīces pirms nonākšanas atpakaļ tirdzniecībā tiek rūpīgi pārbaudītas un nepieciešamības gadījumā tām tiek veikts kvalitatīvs remonts VDE Servisa centrā.