Vai var uzticēties sadzīves tehnikai ar vizuāliem defektiem? Ekspertu skaidrojums

2025. gada 20. novembris, 00:00
2025. gada 20. novembris, 00:00
Foto: vde.lv

Mājsaimniecības aprīkošana ar jaunu tehniku ir nozīmīgs ieguldījums, kur nepieciešams rast līdzsvaru starp ierīces kvalitāti un pieejamo budžetu. Gudrs risinājums, kas ļauj apvienot augstu veiktspēju ar izdevīgu cenu, ir sadzīves tehnika ar defektiem – ilgtspējīga alternatīva, kas gūst arvien lielāku popularitāti.

Ar profesionāliem ieteikumiem, kādos gadījumos uzticēties šādām ierīcēm un kādi ir galvenie ieguvumi, dalās sadzīves tehnikas veikala VDE eksperts.

Kā rodas vizuālie defekti, un vai tie ietekmē sadzīves tehnikas darbību?

Vizuālie defekti ir kosmētiski bojājumi, kas nekādā veidā neietekmē ierīces tehnisko stāvokli, funkcionalitāti vai kalpošanas ilgumu. Šie trūkumi visbiežāk rodas preces loģistikas procesā – transportēšanas, pārkraušanas vai uzglabāšanas laikā noliktavās. 

Rezultātā pilnībā jauna un nelietota iekārta iegūst nelielu skrāpējumu vai bukti, kas liedz to pārdot kā pirmās šķiras preci. Tā vietā, lai šādas ierīces tiktu norakstītas, tās nonāk tirdzniecībā par ievērojami samazinātu cenu, sniedzot pircējam iespēju iegādāties jaunu tehniku lētāk. 

Šāda pieeja atbalsta aprites ekonomikas principus, samazinot nevajadzīgu atkritumu daudzumu un resursu patēriņu. Izvēloties sadzīves tehniku ar defektiem, pircējs iegūst ne tikai finansiālu labumu, bet arī veic videi draudzīgu pirkumu. Biežākie vizuālo defektu veidi ir: 

●       nelieli skrāpējumi, nobrāzumi vai krāsojuma defekti uz korpusa sāniem vai priekšpuses;

●       nelieli iespiedumi (buktes);

●       bojāts oriģinālais iepakojums, kas radies sadzīves tehnikas pārvadāšanas laikā;

●       ierīces no veikalu ekspozīcijām, kas nav bijušas lietošanā.

Kā atšķiras jauna tehnika ar vizuāliem defektiem no mazlietotas tehnikas?

Būtiskākais ir izprast atšķirību starp pilnīgi jaunu ierīci ar nelielu kosmētisku bojājumu un tehniku, kas ir bijusi lietošanā un pēc tam profesionāli atjaunota. Tāpēc, lai nodrošinātu pircējiem pilnīgu skaidrību un palīdzētu izvēlēties piemērotāko risinājumu, VDE veikalos un e-veikala vde.lv piedāvājumā katra ierīce ir iedalīta vienā no trīs pamatkategorijām, kas precīzi raksturo tās stāvokli un izcelsmi. 

●       A kategorija: pilnīgi jaunas ierīces, bez jebkādiem defektiem un oriģinālajā iepakojumā.

●       B+ kategorija: jauna un nelietota sadzīves tehnika ar defektiem, kam ir tikai vizuāli, kosmētiski bojājumi. Šīs ierīces ir tehniski identiskas A kategorijas precēm, un pirms pārdošanas tām tiek veikta papildu pārbaude VDE Servisa centrā, lai garantētu nevainojamu darbību.

●       B- kategorija: mazlietota sadzīves tehnika, kas parasti lietota ne ilgāk kā 12 mēnešus. Šīs ierīces pirms nonākšanas atpakaļ tirdzniecībā tiek rūpīgi pārbaudītas un nepieciešamības gadījumā tām tiek veikts kvalitatīvs remonts VDE Servisa centrā.

Kā izvēlēties sadzīves tehniku ar vizuāliem defektiem?

Foto: freepik.com/freepik

Lai gan kosmētiski bojājumi var būt jebkurai tehnikai, pircēji visbiežāk apsver šādu alternatīvu lielizmēra brīvstāvošajām ierīcēm. Gudri izvērtējot defekta atrašanās vietu, iespējams iegūt pilnībā funkcionējošu un vizuāli nevainojamu risinājumu savam mājoklim. 

Meklējot ledusskapjus ar defektiem, ir vērts pievērst uzmanību bojājuma lokācijai. Lielie sānu paneļi ir visbiežāk skartā zona transportēšanas laikā, taču virtuvē ledusskapis parasti tiek novietots nišā vai blakus citām mēbelēm, pilnībā nosedzot šos sānus. Tādējādi neliels iespiedums vai skrāpējums uz sāna kļūst absolūti neredzams, bet pirkuma cena ir ievērojami draudzīgāka. 

Arī veļas mašīna ar defektiem ir ļoti racionāls pirkums. Tā visbiežāk tiek novietota vannas istabā, saimniecības telpā vai pat iebūvējamā skapī, kur to sānu paneļi nav redzami. Tā kā B+ kategorijas ierīcēm defekti ir tikai kosmētiski un neietekmē tehnisko darbību, pircējs iegūst funkcionālu ierīci, vienlaikus ietaupot līdzekļus, kurus var novirzīt, piemēram, kvalitatīvu mazgāšanas līdzekļu iegādei.

Vai arī iebūvējamā sadzīves tehnika ar defektiem ir prātīgs ieguldījums?

Jā, iebūvējamā sadzīves tehnika ar vizuāliem bojājumiem ir īpaši pārdomāts un finansiāli gudrs pirkums. Tas ir tāpēc, ka pēc ierīces uzstādīšanas virtuves vai vannas istabas mēbelēs defekti, kas visbiežāk atrodas uz sānu vai aizmugurējām virsmām, kļūst pilnībā neredzami. 

Tādējādi ir iespējams iegādāties augstākas klases cepeškrāsni, trauku mazgājamo mašīnu vai ledusskapi par ievērojami zemāku cenu, nezaudējot ne funkcionalitāti, ne estētiku. Šāds risinājums ļauj ietaupītos līdzekļus novirzīt citiem mājokļa uzlabojumiem.

No kādiem riskiem jāuzmanās, izvēloties sadzīves tehniku ar defektiem?

Lai gan tehnikas iegāde ar vizuāliem defektiem ir gudra izvēle, pirkuma veiksmīgs iznākums ir atkarīgs no pārdevēja uzticamības un caurspīdīgiem nosacījumiem. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, ir svarīgi iepriekš pievērst uzmanību vairākiem kritiskiem faktoriem, kas liecina par drošu un pārdomātu pirkumu. 

●       Garantijas nosacījumi: jebkurai kvalitatīvai precei, neatkarīgi no tās kategorijas, ir jānodrošina pilnvērtīga garantija. Ja garantijas termiņš ir neskaidrs, ļoti īss vai tās nav vispār, tas ir nopietns riska signāls.

●       Informācija par tehnisko pārbaudi: pat jaunai tehnikai ar vizuāliem defektiem ir jābūt pārbaudītai, lai izslēgtu slēptus transportēšanas bojājumus. Pārdevējam ir jāspēj apliecināt, ka ierīce ir pārbaudīta specializētā servisā.

●       Skaidra defekta definīcija: ir būtiski saņemt precīzu informāciju, vai ierīce ir jauna ar kosmētisku bojājumu (B+ kategorija), vai arī tā ir mazlietota un atjaunota (B- kategorija).

VDE “Zaļa izvēle”: gudrs pirkums ar 2 gadu garantiju

Foto: vde.lv

Meklē veidu, kā ietaupīt līdz pat 40 %, nezaudējot ne kvalitāti, ne drošības sajūtu? VDE veikalos visā Latvijā un vde.lv interneta veikalā atradīsi plašu “Zaļa izvēle” preču klāstu, tostarp B+ kategorijas sadzīves tehniku ar defektiem un mazlietotas, VDE Servisa centrā atjaunotas B- kategorijas ierīces. Visām “Zaļa izvēle” kategorijas precēm tiek nodrošināta pilna 2 gadu garantija un VDE Servisa centra pārbaude, padarot to par gudru, ekonomisku un videi draudzīgu izvēli. 

Foto: Publicitātes

