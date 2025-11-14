Izraēla ceturtdien saņēma vēl viena ķīlnieka mirstīgās atliekas, kuras palestīniešu kaujinieki Gazas joslā bija nodevuši Sarkanajam Krustam, paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu birojs.
Zārks ar ķīlnieka līķi Gazas joslā tika nodots Izraēlas armijai un drošības dienestam "Shin Bet".
Tiesu medicīnas eksperti vēlāk apstiprināja, ka nodotais līķis ir izraēliešu ķīlnieks Menijs Godards, kurš tika nogalināts 73 gadu vecumā 2023. gada 7. oktobrī, kad "Hamās" no Gazas joslas iebruka Izraēlā.
Izraēlas armija informēja Godarda ģimeni, ka "viņu mīļotais ir nogādāts atpakaļ uz Izraēlu un ka viņa identifikācija ir pabeigta", paziņoja Netanjahu birojs.
Saskaņā ar pamiera vienošanos starp Izraēlu un kaujinieku grupējumu "Hamās" kaujiniekiem vēl jāatdod Izraēlai trīs ķīlnieku līķi.
Grupējumu "Hamās" un "Islāma džihāds" bruņotie spārni ceturtdien bija paziņojuši, ka nodos šo ķīlnieka līķi. "Hamās" pavēstīja, ka tas tika atrasts Hānjūnisas pilsētā Gazas joslas dienvidos.
Sākoties pamieram, kas stājās spēkā 10. oktobrī, "Hamās" kontrolē vēl bija 20 dzīvi ķīlnieki un 28 ķīlnieku līķi. Grupējums ir atbrīvojis visus dzīvos ķīlniekus un nodevis Izraēlai 25 ķīlnieku mirstīgās atliekas.
Apmaiņā pret to Izraēla ir atbrīvojusi gandrīz 2000 palestīniešu cietumniekus un atdevusi simtiem palestīniešu līķu.
