Šoruden Latvijas Radio 1. studijā un arī uz "Riga Jazz Lounge" skatuves viesnīcā "Radisson Blu Latvija" norisinās festivāla "Rīgas Ritmi" piedāvātā rudens koncertsērija "Art of Riga Jazz", kurā uzstājas gan vietējie, gan starptautiski atzīti mākslinieki. 13. decembrī Latvijas Radio 1. studijā šo sēriju noslēgs par multitalantīgo brīvības garu dēvētā un Apvienotās Karalistes parlamenta prestižo "Parlamenta džeza balvu" vokālistu kategorijā saņēmusī Emma Smita.
Viņa ir viena no šobrīd košākajām tradicionālā svinga džeza karognesējām, kura atdod pienācīgo godu gan tā sauktajai Lielajai amerikāņu dziesmu grāmatai, gan rada savu attiecīgā žanra oriģinālmūziku. Nupat nācis klajā arī jaunais albums "Bitter Orange", kurā atrodamās dziesmas tad arī tiks ņemtas par pamatu koncertprogrammai Rīgā.
"Bet būs arī tas, ko var nodēvēt par ziemas noti, jo ir decembris, un tas ir brīnišķīgs, mājīgs gada laiks," saka Smita. "Tāpēc es izpildīšu arī mūziku no sava Ziemassvētku projekta "Snowbound". Lai gan vārds "Ziemassvētki" nav īsti precīzs. Drīzāk no ziemas projekta, jo tas nav tikai par Ziemassvētkiem, tas ir vienkārši par ziemu. Patiešām uzskatu, ka džezs ir piemērots šim gada laikam."
Emma Smita uzstājusies visdažādākajās koncertvietās, sākot no Karaliskās Albertholas Londonā līdz pasaules vadošajiem džeza klubiem. Viņa sadarbojusies un radījusi ierakstus kopā ar tādiem māksliniekiem kā Maikls Bublē, "The Quincy Jones Orchestra", Džefs Goldblūms, Gregorijs Porters. Tas krietni līdzējis Emmai radīt spēcīgu tēlu kā izteiksmīgai solomāksliniecei uz pasaules džeza skatuves.
Viņa bijusi arī pianista Skota Bredlija dibinātās amerikāņu supergrupas "Postmodern Jukebox" dalībniece, ar ko kopā apceļota vai visa pasaule, izpildot populārus mūsdienu mūzikas hitus svinga un citu džeza stilu aranžējumos. Rīgā Emma Smita uzstāsies kopā ar lieliskiem džeza mūziķiem: pianistu Semu Votsu, basistu Džeiku Tastinu un bundzinieku Luku Tomlinsonu, ar kuriem sola dažādus muzikālus pārsteigumus. Piemēram, vokālo duetu kopā ar basistu.
"Art of Riga Jazz" ir īpaša improvizācijas un džeza mūzikas koncertu sērija muzikāli aizrautīgiem klausītājiem, kuri novērtē augsti kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu un jaunas muzikālā skanējuma nianses, kā arī vēlas satikt lieliskus un starptautiski atzītus mūziķus intīmākā gaisotnē.
Koncerts 13. decembrī Latvijas Radio 1. studijā sāksies pulksten 18.00. Biļetes nopērkamas servisā bilesuparadize.lv.
