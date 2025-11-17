TV kanāla 360 un Tet veidotā raidījuma "Sapnis citā Amerikā" jaunākā epizode aizved dziedātāju Lauri Reiniku uz gleznainajiem Ziemeļkarolīnas apgabaliem, kur viņš viesojas pie Jutas Kupres – fitnesa modeles un skaistumkopšanas ekspertes. Abi ir jau savstarpēji pazīstami, taču šī ir pirmā reize, kad Lauris ierodas Jutas mājās Amerikā. Jau no pirmā mirkļa kļūst skaidrs – atmosfēra ir tik latviska, ka rodas iespaids, ka viņš būtu ieradies Latvijas laukos.
Jau brauciena laikā pie Jutas Lauris sajūsmināts spriež par apkārtni, ievērojot kokus, labības tīrumus un gaismas spēli, kas viņam ļoti atgādina dzimteni. Viņš smejoties atzīst, ka jūtas kā mājās. Juta dzīvo vietā, kas dāvā mieru, klusumu un apkārtējo dabu. Izrādot sava mājokļa pagalmu, Juta stāsta, ka puķes ir viņas pašas stādītas un ka māju kopā ar vīru iekārtojuši paši.
Ieejot iekšā, Lauris ir patiesi pārsteigts – mājā viss ir ļoti tīrs, gaišs un gaumīgi iekārtots. Juta atklāj, ka šī bija pirmā māja, ko kopā ar vīru Juri apskatīja, un uzreiz bija skaidrs, ka tā ir īstā. Uz jautājumu par mājas iekārtošanu Juta atbild, ka lielākoties visu plānojusi kopā ar vīru, bet ar vienu izņēmumu: "Mēs iekārtojām visu kopā, izņemot guļamistabu, to gan viena pati pilnībā iekārtoju."
Juta iepazīstina viesi arī ar ģimenes mīluli – sunīti Mačo, kuru pati mīļi sauc par Maičiči. Viņa ar humoru atklāj, ka viņš ir vairāk kā kaķis, jo ir ļoti mīlošs pret cilvēkiem un uzvedas pat pārāk mierīgi.
"Es varbūt iedomātos suni vārdā Mačo citādākā izskatā, bet šis ir Maičiči un tas vārds viņam ļoti piestāv," aizkadrā atklāj Lauris. Viņš arī uzsver, ka Ziemeļkarolīnā un Jutas mājās valda īsta latvju lauku gaisotne. Reiniks secina: "Pilnīgā lauku idille – putniņi dzied, viss zaļš, tik skaisti un gaiši."
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu