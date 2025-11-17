23. novembrī uz Dailes teātra skatuves notiks tradicionālā Gada balvas teātrī "Spēlmaņu nakts" svinīgā apbalvošanas ceremonija. Šogad balvas "Par mūža ieguldījumu skatuves mākslā" saņems divi skatuves mākslinieki – Liepājas teātra aktrise Aina Karele un Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra aktieris Jakovs Rafaļsons, kurš nākamgad svinēs astoņdesmito dzimšanas dienu.

Jakovs Rafaļsons dzimis 1946. gada 5. novembrī Ukrainā, Doneckas apgabala Makejevkas pilsētā, kur aktiera tēvs Ābrams Rafaļsons Otrā pasaules kara sākumā, glābjoties no nacistu vajāšanām un atstājot dzimto Rīgu, dibināja ģimeni. 1964. gadā ģimene atgriezās Rīgā, kur Jakovs ieguva vidusskolas izglītību Rīgas 2. vakarskolā. 1966. gadā J. Rafaļsons iestājās Jaroslavļas Teātra augstskolā un pēc studijām līdz 1991. gadam strādāja Mičurina teātrī, A. Koļcova Voroņežas teātrī, A. Lunačarska Sevastopoles teātrī, Tomskas Drāmas teātrī un Maskavas teātrī "Globuss".

1991. gadā Jakovs Rafaļsons atgriezās Rīgā un sāka strādāt Valsts Rīgas krievu drāmas teātrī (no 2006. gada – Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris, ko pēdējā laikā saīsināti dēvē par Čehova teātri). Sākotnēji Jakovam Rafaļsonam tika piedāvātas "mazas" lomas, taču drīz teātra repertuārs kļuva neiedomājams bez šī aktiera spēcīgajām, spilgtajām, enerģētiskajām un daudzveidīgajām lomām. Viņš pilnveido sevi, lasot un mācoties no pasaules kultūras nozīmīgākajām, talantīgākajām un gudrākajām figūrām.

Aktieris ir aizrautīgs grāmatu lasītājs un kaismīgs dzejas izzinātājs un zinātājs, kurš 2017. gadā izveidoja teātrī monoizrādi "Laika falsets" – veltījumu brīnišķīgai tā saucamā sudraba laikmeta dzejniecei Marinai Cvetajevai – un 2018. gadā – "Rafalsonāti stīgu instrumentu pavadījumā", lasot sev mīļu un tuvu dzejnieku, literātu darbus, pāri visam atainojot cilvēcisko attiecību paradigmas.

Jakovs Rafaļsons ir saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu "Labākais aktieris" 1996. un 2001. gadā, 2003. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni par sevišķiem nopelniem Latvijas labā, 2018. gadā saņēmis Harija Liepiņa balvu par izcilu, spilgtu aktierdarbu teātrī, bet 2024. gadā ieguvis Žaņa Katlapa balvu par izcilu darbu Latvijas teātrī, kino un LTV iestudējumos.

Pēdējo desmit gadu laikā skatītājiem īpaši mīļas ir Jakova Rafaļsona lomas izrādēs "Odesa, burvīgā pilsēta..." (Froims Gračs), "Tango ar Stroku" (Oskars Stroks), "Mumu" (Lasītājs), "Karalis Līrs" (Līrs), "Notikums Višī pilsētā" (Monso).

Šī nebūs pirmā reize, kad svinīgajā ceremonijā stāvēsit uz Dailes teātra skatuves.

J. Rafaļsons: Uz tās esmu ne tikai stāvējis, bet arī gulējis – kad savulaik Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris tur viesojās ar Blaumaņa "Trīnes grēkiem". Es biju Rembēniete.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē