Skolēni Latvijā kopumā kavē miljoniem mācību stundu, un tas negatīvi ietekmē skolēnu zināšanas.
Dati rādot – jo vairāk skolēns kavē, jo sliktākas ir atzīmes un rezultāti eksāmenos. Turklāt bieži kavēšanai nav attaisnota iemesla. Šis jautājums par skolas neapmeklēšanu, piemēram, visai ģimenei dodoties ceļojumā vai citu iemeslu dēļ, šogad īpaši aktualizēts, un ir pat izveidota speciāla darba grupa, ziņo Latvijas Televīzija. Vismaz viens neattaisnots kavējums jeb viena nobastota mācību stunda pagājušā mācību gada pirmajā semestrī bija 44 tūkstošiem skolēnu, bet otrajā semestrī jau 54 tūkstošiem jeb aptuveni katram ceturtajam skolēnam. Arvien biežāk skolēni kavējot arī ilgstoši. Rekords ir kādam audzēknim, kam bijušas 800 neattaisnotas mācību stundas. Kā, piemēram, LTV teikusi Rīgas Teikas vidusskolas direktore Guna Pudule, ģimenes kopīgie ceļojumi bieži esot iemesls, kad bērni kavē skolu: "Mēs iekšējās kārtības noteikumu grozījumos saistībā ar skolēnu ceļojumiem mācību gada laikā aicinājām, lai vairāk tomēr brīvlaikos brauc ārzemju ceļojumos atpūsties. Ja tie būtu vienoti noteikumi valstī, skolai būtu vieglāk savu kārtību noturēt grožos." Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre paudusi: "Mēs nevaram runāt par izglītības kvalitāti, ja mēs pieveram acis uz to, ka valsts šobrīd nav regulējusi nekāda veida skolēnu kavējumus. Tā ir milzīgi liela problēma." Problēmas risinājumus Saeimas komisija plānojot piedāvāt līdz šī mācību gada beigām. Kā viens no variantiem minēts nosacījums, cik mācību stundas jāapmeklē, lai vispār varētu saņemt gala atzīmi mācību priekšmetā.
