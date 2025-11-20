Spānijai piederošajās Kanāriju salās uzbūvēto masīva betona baznīcu aizvadītajā nedēļā Maiami ASV sarīkotajā gadskārtējā Pasaules arhitektūras festivālā žūrija atzinusi par 2025. gada ievērojamāko jauno ēku.
"Pasaules gada celtnes" titulu vairāku simtu konkurencē finālā saņēmusi spāņu arhitekta Fernando Menisa projektētā Svētā Pestītāja baznīca un draudzes centrs Sankristovala de la Lagunas pilsētā Tenerifes salā. Celtniecība tika finansēta no ziedojumiem, tāpēc ilga 16 gadu.
"Projekts ar tā milzīgajām, raupjajām formām, kas iedvesmotas no vulkāniskās ainavas, kontrastē apkārtnes apbūvē. Dienasgaisma izlaužas caur nelielām atstarpēm starp ēkām, kas piepildītas ar stiklu un plastisku metālu, radot vienkāršu, dvēselisku interjeru," teikts ēkas aprakstā.
