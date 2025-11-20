ASV prezidents Donalds Tramps apstiprinājis 28 punktu "miera plānu" starp Krieviju un Ukrainu, ko viņa administrācijas augstākās amatpersonas pēdējo nedēļu laikā slepeni izstrādājušas, konsultējoties ar Krievijas sūtni Kirilu Dmitrijevu un Ukrainas amatpersonām, atsaucoties uz augsta ranga ASV amatpersonu, ziņo televīzijas kanāls NBC.
Amatpersona norādījusi, ka plāna izstrādē bija iesaistīts Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, viceprezidents Džeimss Deivids Venss, valsts sekretārs Marko Rubio un prezidenta znots Džareds Kušners.
"Plāns koncentrējas uz to, lai abām pusēm sniegtu drošības garantijas, kas nodrošinātu ilgstošu mieru. Tas ietver to, ko Ukraina vēlas un kas tai nepieciešams ilgstošam mieram," izteikusies amatpersona.
Amatpersona nav atklājusi plāna detaļas, jo, viņasprāt, vēl ir nepieciešamas sarunas ar galvenajām procesā iesaistītajām pusēm.
Trīs citas ASV amatpersonas NBC pastāstījušas, ka tā dēvētā miera līguma ietvars vēl jāiesniedz ukraiņiem, un plāna projekta pabeigšanas termiņi sakrīt ar Pentagona delegācijas vizīti Ukrainā.
Kāda ASV amatpersona šo vizīti raksturojusi kā Baltā nama ieceri "atsākt miera sarunas".
Kā apgalvo Ukrainas valdībai tuvu stāvošs avots un kādu Eiropas amatpersona, kas informēta par šo jautājumu, Kijiva nebija iesaistīta ASV miera plāna izstrādē. Saskaņā ar abu avotu teikto Ukraina tika informēta par plāna vispārējām iezīmēm, bet tai netika sniegta sīkāka informācija, un tā netika aicināta iesniegt savus priekšlikumus.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
