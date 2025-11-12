Kad klusums pārvēršas skaņā un skaņa – bezgalībā – "Mono" pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriežas Rīgā 30. novembrī koncertzālē "Palladium".
Viņu mūzika nav tikai koncerts, tā ir pieredze, kurā laiks izšķīst, un emocijas pārvēršas trīcošās stīgu vibrācijās. Šis būs vakars, kurā skaņa runās skaļāk par vārdiem. Instrumentālais roks no Japānas!
Biļetes pieejamas Biļešu serviss tīklā.
"Mono" jaunākais – divpadsmitais pilnmetrāžas studijas albums "Oath" ir viens no pēdējiem audiodokumentiem, ko producējis 2024. gadā no šīs pasaules aizgājušais Stīvs Albini, kurš piedalījies arī tādu mākslinieku kā Pixies, PJ Harvey, Nirvana un Manic Street Preachers albumu ierakstos.
"Oath" sākas ar gaisīgām elektroniskām skaņām, kam pakāpeniski pievienojas taures un varens orķestris, kvartetam kā miera stājā gaidot savu pievienošanās mirkli, lai aizvestu galvu reibinošā ceļojumā, kura galarezultāts ir veselā saprāta uzvara pār visu pasaules ļaunumu, ko grupa akcentēja jau savā 2016. gada albumā "Requiem for Hell". Pērn, svinot savu ceturtdaļgadsimta jubileju, grupa turnejā apceļojusi sešpadsmit valstis, šī gada pavasarī spēlējusi Ziemeļamerikā un Ķīnā, bet nu jau atgriezusies Eiropā, lai drīzumā uzstātos arī Rīgā.
Noklausies albumu!
Grupas ģitārkompozīcijas variē no melodiski hipnotiska un eiforiska miera līdz bangojošām muzikālām vētrām, kam pa spēkam noslaucīt no zemes virsas visu, kas gadās to ceļā. Kā jau tas māksliniekiem no Āzijas raksturīgi, "Mono" arī savu spēlēto instrumentālo postroku paceļ jaunā, sakāpinātā un pat pārspīlētā, bet dzirdes maņām aizvien komfortablā līmenī, kas īpaši jūtams viņu dzīvo priekšnesumu laikā. Jāatgādina, ka japāņu kvartets Rīgā jau uzstājies trīs izpārdotos koncertos, un šī būs viņus jau iemīlējušo Latvijas klausītāju atkalsatikšanās pēc vienpadsmit gadu pārtraukuma.
Pasākumam izvēlētā norises vieta – Palladium Riga ir vieta, kur skaņa kļūst par arhitektūru. Tās L-Acoustics sistēma veidota pēc vismūsdienīgākajiem pasaules koncertzāļu standartiem, nodrošinot gan jaudīgu un piesātinātu skaņas spiedienu, gan precīzu detaļu uztveri arī vissmalkākajās niansēs. Telpā radītais vienmērīgais skaņas pārklājums ļauj ikvienam klausītājam neatkarīgi no atrašanās vietas piedzīvot kristāldzidru skanējumu. Šeit skaņa nav tikai dzirdama, tā ir jūtama.
